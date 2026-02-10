scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Budh Shukra Yuti 2026 Rashifal: बुध-शुक्र का महासंयोग! करियर और धन में चमक सकती है इन राशियों की किस्मत

Budh Shukra Yuti 2026 Rashifal: 28 फरवरी 2026 को मीन राशि में बुध और शुक्र की पूर्ण युति बनने जा रही है. ज्योतिष के अनुसार, यह संयोग बुद्धि, प्रेम और धन से जुड़े मामलों में सकारात्मक बदलाव ला सकता है. जानिए मिथुन, वृषभ, कन्या और मीन राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा.

Advertisement
X
बुध शुक्र युति 2026 (Photo: ITG)
बुध शुक्र युति 2026 (Photo: ITG)

Budh Shukra Yuti 2026 Rashifal: ज्योतिष शास्त्र में बुध और शुक्र को सबसे शुभ ग्रहों में से एक माना जाता है. बुध जहां समझदारी, बोलचाल, व्यापार और दिमागी क्षमता से जुड़ा है, वहीं शुक्र प्रेम, सुंदरता, आराम और रिश्तों का प्रतिनिधित्व करता है. जब ये दोनों ग्रह एक साथ आते हैं तो व्यक्ति के व्यक्तित्व में आकर्षण और संतुलन बढ़ता है. सही स्थिति में इनकी युति आर्थिक लाभ, बेहतर संबंध और सामाजिक मान-सम्मान दिला सकती है. द्रिक पंचांग के अनुसार, 28 फरवरी 2026 को सुबह 11 बजकर 02 मिनट पर बुध और शुक्र मीन राशि में एक ही डिग्री पर आकर पूर्ण युति बनाएंगे. यह संयोग फरवरी महीने के अंत में एक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटना मानी जा रही है. इसका प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा, लेकिन कुछ राशियों के लिए यह समय विशेष अवसर लेकर आ सकता है.

मिथुन राशि

मिथुन राशि के लिए यह समय सोचने और फैसले लेने की क्षमता को मजबूत करेगा. संवाद कौशल में सुधार होगा, जिससे कार्यक्षेत्र में लाभ मिलेगा. व्यापार, लेखन या कम्युनिकेशन से जुड़े लोगों को नए मौके मिल सकते हैं. रुका हुआ कार्य आगे बढ़ेगा. आय के नए रास्ते खुल सकते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

करियर-कारोबार में निसंकोच आगे बढ़ेंगे, जानें अन्य राशियों का हाल
मंगलवार के दिन मिथुन राशि वाले आर्थिक लेनदेन से रहें सावधान, जानें अन्य राशियों का हाल
मिथुन राशि वाले संवाद में बरतें सावधानी, जानें क्या कहती है आपकी राशि
मकर राशि वालों को मिलेगा रुका हुआ धन, जानें अन्य राशियों का हाल
मेष से लेकर मीन तक, जानें अपना आज का भविष्यफल

वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों के लिए यह युति लाभ और नेटवर्किंग से जुड़ी अच्छी खबर ला सकती है. दोस्तों या संपर्कों के माध्यम से फायदा हो सकता है. कला, फैशन या रचनात्मक क्षेत्र में काम करने वालों को पहचान मिल सकती है. आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे मजबूती आएगी. रिश्तों में मिठास बनी रहेगी.

कन्या राशि

कन्या राशि के लिए यह संयोग साझेदारी और संबंधों को बेहतर बना सकता है. बिजनेस पार्टनर के साथ तालमेल सुधरेगा. विवाह या प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव संभव है. समझदारी से लिया गया निर्णय भविष्य में लाभ देगा. नए समझौते या क्लाइंट से स्थिरता मिल सकती है.

Advertisement

मीन राशि

यह युति मीन राशि में ही बन रही है, इसलिए इसका असर इस राशि पर ज्यादा दिखाई देगा. व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ेगा. लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेंगे. रचनात्मक कार्यों में सराहना मिल सकती है. आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं. मानसिक स्पष्टता बढ़ेगी. सही दिशा में आगे बढ़ना आसान होगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement