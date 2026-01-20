scorecardresearch
 
Budh Gochar 2026 Rashifal: शनि की साढ़ेसाती और राहु के प्रकोप से कुंभ राशि को राहत! 3 फरवरी के बाद सुधरेंगे हालात

साल 2026 में कुंभ राशि पर शनि की साढ़ेसाती और राहु के प्रभाव से चुनौतियां रही हैं. लेकिन अब राहत का समय शुरू होने वाला है. 3 फरवरी को बुध के कुंभ राशि में गोचर करते ही हालात में सुधार और कुछ अच्छे बदलाव आने वाले हैं.

3 फरवरी को ग्रहों के राजकुमार बुध कुंभ राशि में आ रहे हैं.
3 फरवरी को ग्रहों के राजकुमार बुध कुंभ राशि में आ रहे हैं.

Budh Gochar 2026 Rashifal: कुंभ राशि के जातकों के लिए साल 2026 कुछ खास नहीं माना जा रहा है. ज्योतिषविदों ने इसकी दो खास वजह बताई हैं. एक इस राशि पर शनि की साढ़ेसाती का तीसरा और अंतिम चरण चल रहा है. दूसरा, पाप ग्रह राहु भी कुंभ राशि में चौकड़ी मारकर बैठा है. हाल ही में राहु ने युवावस्था में भी प्रवेश किया है, जिससे उसका प्रभाव और भी ज्यादा बढ़ गया है. लेकिन कुंभ राशि वालों की चिंता दूर होने का समय अब आ गया है. 3 फरवरी को ग्रहों के राजकुमार बुध कुंभ राशि में आ रहे हैं. बुध के कुंभ राशि में गोचर करते ही इसके जातकों को बहुत राहत मिलेगी और उन्हें कुछ अच्छे प्रतिफल मिलेंगे.

धन की स्थिति
बुध का यह राशि परिवर्तन कुंभ राशि वालों के लिए धन और आय से जुड़े अच्छे संकेत दे रहा है. इस अवधि में कमाई बढ़ सकती है. पहले से किए गए किसी निवेश से अचानक लाभ मिलने की संभावना है. आप वाहन या संपत्ति से जुड़ा कोई अहम निर्णय ले सकते हैं, जो भविष्य की दृष्टि से बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है.

पेशेवर जीवन
कुंभ राशि में बुध के आते ही इसके जातकों को पेशेवर मोर्चे पर नई जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं. ये जिम्मदारियां आपकी तरक्की के रास्ते में सीढ़ी का काम करेंगे, जिसे चढ़कर आप बहुत ऊपर जा सकते हैं. व्यवसाय में मेहनत करने वालों को भी अच्छा फल मिलेगा. आपका मुनाफा एकदम से डबल हो सका है.

निजी जीवन
बुध गोचर के बाद आपके व्यक्तित्व, वाणी में गजब का बदलाव आने वाला है, जिससे लोग बहुत जल्दी आकर्षित होंगे. परिवार का सहयोग बना रहेगा और घर का वातावरण सुखद रहेगा. संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है. पार्टनर के साथ आपका रिश्ता बेहतर होता दिखाई देगा. वाद-विवाद से दूर रहेंगे और षडयंत्रकारियों की रणनीतियों को नाकाम करेंगे.

स्वास्थ्य
सेह की दृष्टि से भी यह समय आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है. रोग-बीमारियों पर आपने अब तक खूब पैसा खर्च किया है. इससे जल्द राहत मिलने वाली है. सेहत में सुधार की संभावना है. घर-परिवार में भी लोगों के स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. घर में पिता-माता या किसी वृद्धजन के स्वास्थ्य में सुधार की प्रबल संभावना है.

---- समाप्त ----
