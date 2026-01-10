scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Bathroom Mirror Astro Tips: बाथरूम में शीशा लगाना सही या गलत? जानिए क्या कहता है वास्तु

Bathroom Mirror Astro Tips: वास्तु शास्त्र में घर के हर हिस्से का खास महत्व बताया गया है. बाथरूम भले ही छोटी जगह हो, लेकिन यहां रखी गई चीजें भी घर की ऊर्जा को प्रभावित करती हैं. ऐसे में बाथरूम में लगे मिरर यानी शीशे को लेकर कई सवाल उठते हैं

Advertisement
X
बाथरूम के शीशे का सही आकार भी है जरूरी(Photo: Pixabay)
बाथरूम के शीशे का सही आकार भी है जरूरी(Photo: Pixabay)

Bathroom Mirror Astro Tips: बाथरूम को घर का एक बहुत जरूरी हिस्सा माना जाता है. इसलिए इसकी साफ-सफाई के साथ-साथ यहां लगी चीजों पर भी ध्यान देना जरूरी होता है. खासकर बाथरूम में लगे शीशे को लेकर एस्ट्रो और वास्तु से जुड़ी कई अहम बातें बताई जाती हैं. ऐसा माना जाता है कि बाथरूम का शीशा आपके रोजमर्रा के जीवन और ऊर्जा पर असर डाल सकता है. कई बार हम बिना जानकारी के गलत जगह या गलत डिजाइन का शीशा लगा लेते हैं, जिसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है. अगर आप भी बाथरूम में शीशा लगाने की सोच रही हैं, तो जान लेते हैं किन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है. 

दिशा का रखें ध्यान

बाथरूम में शीशा लगाना गलत नहीं है, लेकिन इसकी सही दिशा जानना बेहद जरूरी है. एस्ट्रो के अनुसार, बाथरूम के दरवाजे के बिल्कुल सामने शीशा नहीं लगाना चाहिए. कोशिश करें कि शीशा ऐसी जगह हो, जहां अंदर जाते ही आपकी नजर सीधे उस पर न पड़े. माना जाता है कि ऐसा शीशा नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है और जीवन में रुकावटें ला सकता है. बेहतर होगा कि बाथरूम का शीशा उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की दीवार पर लगाया जाए, जिससे सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है. 

सम्बंधित ख़बरें

lucky zodiac signs surya gochar
11 जनवरी को सूर्य देव बदलेंगे नक्षत्र, बड़े फायदे के लिए तैयार रहें ये राशियां
Mauni Amawasya
मौनी अमावस्या पर खास संयोग, सूर्य-चंद्र की मकर में युति से 3 राशियां होंगी लकी
वास्तु उपाय
फ्रिज के ऊपर गलती से भी न रखें ये चीजें, चारों तरफ से घेर लेता है वास्तु दोष
ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मा, सम्मान, पिता, सरकार, नेतृत्व और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है.
इस दिन लगेगा खतरनाक सूर्य ग्रहण, इन 3 राशियों को झेलना पड़ सकता है नुकसान
mangal shani guru asta 2026 rashifal
2026 में मंगल-शनि-गुरु होंगे अस्त, इन 5 राशियों को होगा जबरदस्त लाभ

सही आकार भी है जरूरी

एस्ट्रो और वास्तु मान्यताओं के अनुसार, बाथरूम में शीशे का आकार भी मायने रखता है. यहां आयताकार या चौकोर आकार का शीशा लगाना शुभ माना जाता है. ऐसा शीशा सकारात्मक सोच और अच्छी ऊर्जा को बढ़ाने में मदद करता है. इसलिए जब भी नया शीशा लगवाएं, तो इसके आकार का खास ध्यान रखें, ताकि इसका अच्छा असर आपके जीवन में दिखाई दे.

Advertisement

गंदा या टूटा शीशा लगाने से बचें

बाथरूम में लगा शीशा अगर टूटा हुआ, चटक गया या बहुत गंदा हो, तो यह एस्ट्रो के अनुसार ठीक नहीं माना जाता. ऐसा शीशा घर में तनाव, नकारात्मकता और मानसिक अशांति को बढ़ा सकता है. इसलिए ध्यान रखें कि बाथरूम का शीशा हमेशा साफ-सुथरा और सही हालत में हो. अगर शीशा खराब हो गया है, तो उसे तुरंत बदल देना बेहतर होता है.

सही जानकारी से ही लगाएं बाथरूम में शीशा

एस्ट्रो एक्सपर्ट्स के अनुसार, बाथरूम में शीशा लगाना नुकसानदायक नहीं है, बस कुछ जरूरी नियमों का पालन करना जरूरी होता है. अगर आप सही दिशा, सही आकार और साफ शीशे का चुनाव करती हैं, तो इससे आपके जीवन पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा. बल्कि सही तरीके से लगाया गया शीशा सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखने में मदद करता है. अगर आप चाहें, तो किसी एस्ट्रो या वास्तु एक्सपर्ट से सलाह लेकर भी सही निर्णय ले सकती हैं, ताकि किसी तरह की परेशानी से बचा जा सके.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement