scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Basant Panchami 2026: बसंत पंचमी ही नहीं, हिंदू पंचांग की इन 5 तारीखों पर मुहूर्त देखे बिना कर सकते हैं शुभ कार्य

23 जनवरी को बसंत पंचमी है. यह अपने आप में साल का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त भी है. इसलिए इस दिन विवाह या अन्य मांगलिक कार्य करने के लिए मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती है. बसंत पंचमी के अलावा भी हिंदू कैलेंडर में और भी कुछ ऐसी तिथियां और पर्व हैं, जिन पर आप पंचांग देखे बिना शुभ कार्य कर सकते हैं.

Advertisement
X
साल के कुछ विशेष शुभ काल में से एक होने के कारण बसंत पंचमी को 'अबूझ मुहूर्त' भी कहा जाता है. (Photo: ITG)
साल के कुछ विशेष शुभ काल में से एक होने के कारण बसंत पंचमी को 'अबूझ मुहूर्त' भी कहा जाता है. (Photo: ITG)

Basant Panchami 2026: बसंत पंचमी का त्योहार 23 जनवरी को मनाया जाएगा. इस दिन मां सरस्वती की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है. साल के कुछ विशेष शुभ काल में से एक होने के कारण इसे 'अबूझ मुहूर्त' भी कहा जाता है. इसलिए इस दिन विवाह, निर्माण कार्य या कोई भी शुभ कार्य बेझिझक किया जा सकता है. हालांकि हिंदू कैलेंडर में बसंत पंचमी के अलावा और भी कुछ विशेष तिथियां व दिन हैं, जिन पर पंचांग में मुहूर्त देखे बिना शुभ-मांगलिक कार्य कर सकते हैं.

1. फुलेरा दूज
फाल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को फुलेरा दूज का त्योहार मनाया जाता है, जो होली से कुछ दिन पहले  ही आता है. यह दिन भी अबूझ मुहूर्त की श्रेणी में गिना जाता है. इस दिन श्रीकृष्ण और राधा रानी की संयुक्त पूजा का विधान है है. वर्ष 2026 में फुलेरा दूज 19 फरवरी को मनाया जाएगा. कहते हैं कि इस दिन इस दिन विवाह, गृह प्रवेश या नए कार्य आरंभ करना बहुत शुभ होता है.

2. अक्षय तृतीया
वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया कहा जाता है. इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना का विशेष महत्व बताया गया है. मान्यता है कि इस दिन किया गया दान, निवेश या नई शुरुआत अक्षय फल देती है. साल 2026 में अक्षय तृतीया 19 अप्रैल को मनाई जाएगी.

सम्बंधित ख़बरें

basant panchami 2026 kab hai
23 या 24 जनवरी, कब है बसंत पंचमी? जानें क्या है इसकी सही डेट और शुभ मुहूर्त
Makar Sankranti special til ke ladoo
मकर संंक्रांति पर घर में बनाएं तिल के लड्डू, रणवीर ब्रार ने बताई आसान ट्रिक
September Vrat Tyohar 2025
मकर संक्रांति से बसंत पंचमी तक, जनवरी माह में आएंगे ये बड़े व्रत-त्योहार
Shubh Muhurt 2026
2026 की 7 सबसे शुभ तारीखें, जब मुहूर्त निकाले बिना कर सकेंगे मांगलिक कार्य
Holi Fag Geet
भंग, चंग, रंग, अंग और तरंग का मेलजोल है फाग... गायन की ग्रामीण परंपरा जो होली की पहचान है
Advertisement

3. गंगा दशहरा
ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तिथि को गंगा दशहरा मनाया जाता है, जो मां गंगा के धरती पर अवतरण का प्रतीक है. इस दिन स्नान, दान और पूजा-पाठ करने से पुण्य की प्राप्ति होती है. यदि गंगा स्नान संभव न हो, तो घर पर गंगाजल मिलाकर स्नान किया जा सकता है. इस दिन भी शुभ कार्यों की शुरुआत उत्तम मानी जाती है. साल 2026 में गंगा दशहरा 25 मई को मनाया जाएगा.

4. भड़ली नवमी
आषाढ़ शुक्ल नवमी को भड़ली नवमी कहा जाता है. ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार यह तिथि अपने आप में पूर्ण शुभ मुहूर्त होती है. इस दिन बिना पंचांग देखे विवाह, गृह प्रवेश या नए काम की शुरुआत की जा सकती है. इस वर्ष भड़ली नवमी 22 जुलाई को पड़ रही है.

5. देवउठनी एकादशी
कार्तिक शुक्ल एकादशी को देवउठनी एकादशी कहा जाता है. मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और इसके साथ ही सभी शुभ कार्यों पर लगी रोक समाप्त हो जाती है. विवाह सहित अन्य मांगलिक कार्य इसी दिन से शुरू होते हैं. साल 2026 में देवउठनी एकादशी 20 नवंबर को मनाई जाएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement