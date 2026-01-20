Basant Panchami 2026 Date: बसंत पंचमी से शुरू होंगे इन 5 राशियों के अच्छे दिन, बन रहे 2 शुभ योग

Basant Panchami 2026 Date: 23 जनवरी को बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाएगा. यह पर्व हर साल माघ शुक्ल पंचमी तिथि को मनाया जाता है. शास्त्रों के अनुसार, बसंत पंचमी की शुभ तिथि पर कोई भी मांगलिक कार्य बिना मुहूर्त देखे किया जा सकता है. इस साल तो बसंत पंचमी दो शुभ योग भी रहने वाले हैं, जो इस त्योहार का खास बना रहे हैं. हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल बसंत पंचमी पर रवि योग और शिव योग रहने वाला है. ज्योतिषविदों का कहना है कि बसंत पंचमी पर बन रहे दो शुभ योग पांच राशियों के लिए शुभ संकेत दे रहे हैं.

और पढ़ें

वृषभ राशि

वृषभ राशि के जातकों के लिए करियर में आगे बढ़ने के मजबूत योग बन रहे हैं. आपके लिए उन्नति के नए रास्ते खुल सकते हैं. कार्यक्षेत्र में अचानक मिली सफलता से मन प्रसन्न होगा. नए लोगों से संपर्क होगा, जो आपकी आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं. पुरानी दिक्कतों से राहत पाएंगे. परिवार की खुशियों पर ध्यान देंगे.



कन्या राशि

कन्या राशि वालों के व्यापार में लाभ बढ़ने की संभावना है. पुराने दोस्त आपके लिए बहुत सहायक होंगे. पारिवारिक रिश्तों में मजबूती आएगी. घर का वातावरण सकारात्मक बना रहेगा. कार्यस्थल पर आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है. पार्टनर के साथ कहीं हिल स्टेशन पर घूमने की योजना बना सकते हैं.

धनु राशि

धनु राशि के जातकों के लिए यह पर्व नई उमंग और खुशियां लेकर आने वाला है. धनधान्य की प्राप्ति होगी. खर्चों में कटौती होगी और आय में वृद्धि संभव है. जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे. पुराने व नए मित्रों से मुलाकात संभव है. मनपसंद व्यंजनों का आनंद मिलेगा. जीवन में नई शुरुआत के संकेत मिल रहे हैं.

Advertisement

मकर राशि

मकर राशि में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध और शुक्र की युति से उन्नति के प्रबल संकेत हैं. किसी नए कार्य या प्रोजेक्ट की शुरुआत हो सकती है. नई दुकान या फैक्ट्री शुरू करने के लिए समय अच्छा दिख रहा है. परिवार के साथ समय बिताना लाभकारी सिद्ध होगा. संबंधों को सशक्त करने के लिए समय अनुकूल दिख रहा है.

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों के लिए आर्थिक दृष्टि से समय अनुकूल है. धन प्राप्ति के अच्छे अवसर मिल सकते हैं और पैतृक संपत्ति से भी लाभ होने की संभावना है. निवेश के लिए भी यह समय अनुकूल दिख रहा है. खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन आय के स्रोत मजबूत बने रहेंगे.

---- समाप्त ----