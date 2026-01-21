scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Basant Panchami 2026: बसंत पंचमी पर घर लाएं पीले रंग की ये एक चीज, सालभर होगी धनवर्षा

Basant Panchami 2026: इस वर्ष यह 23 जनवरी को है. बसंत पंचमी को अत्यंत शुभ और अबूझ मुहूर्त भी माना जाता है. ज्योतिषविदों का कहना है कि बसंत पंचमी के दिन कुछ खास चीजें घर लाना बहुत ही शुभ होता है.

Advertisement
X
बसंत पंचमी केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि साल का सबसे अबूझ मुहूर्त भी मानी जाती है.
बसंत पंचमी केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि साल का सबसे अबूझ मुहूर्त भी मानी जाती है.

हर साल माघ शुक्ल पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है. इस साल बसंत पंचमी 23 जनवरी को पड़ रही है. यह पर्व मां सरस्वती को समर्पित है. शास्त्रों में सरस्वती को ज्ञान, बुद्धि, वाणी और विद्या की अधिष्ठात्री देवी माना गया है. बसंत पंचमी केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि साल का सबसे अबूझ मुहूर्त भी मानी जाती है. इसलिए इस दिन कुछ खास चीजों घर लाना बहुत शुभ होता है. आइए जानते हैं कि आपको बसंत पंचमी के दिन कौन सी चीजें घर जरूर लानी चाहिए.

पीली कौड़ियां
बसंत पंचमी के दिन पांच पीली कौड़ी जरूर लेकर आएं. इन कौडियों को मां लक्ष्मी के चरणों में रखकर उनसे धनधान्य और सुख-संपन्नता की प्रार्थना करें. इसके बाद इन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें. आपके घर में कभी धन का अकाल नहीं पड़ेगा.

शादी-विवाह से जुड़ी चीजें
बसंत पंचमी के दिन विवाह से जुड़ी खरीदारी भी बहुत शुभ मानी जाती है. यदि आपके घर में किसी की सगाई या शादी होने वाली है तो उससे जुड़ी खरीदारी इस दिन करना शुभ होगा. इस दिन आप विवाह के वस्त्र, आभूषण या श्रृंगार सामग्री खरीद सकते हैं. कहते हैं कि ऐसा करने से विवाह या दांपत्य जीवन में कभी समस्या नहीं आती है.

सम्बंधित ख़बरें

Basant Panchami yellow flowers
पीले फूलों से खिल उठेगा गार्डन, बसंत पंचमी पर बोएं ये 5 तरह के बीज
basant panchami 2026 date
23 या 24 जनवरी, कब है बसंत पंचमी? यहां से दूर करें तिथि का कंफ्यूजन
Basant Panchami 2026
बसंत पंचमी पर गजकेसरी योग, 23 जनवरी से इन 4 राशियों पर लक्ष्मी की होगी कृपा
Basant Panchami 2026
बसंत पंचमी ही नहीं, हिंदू पंचांग की इन 5 तारीखों पर मुहूर्त देखे बिना कर सकते हैं शुभ कार्य
basant panchami 2026 budh nakshatra parivartan
बसंत पंचमी से होगा इन 4 राशियों का भाग्योदय! बुध करेंगे नक्षत्र परिवर्तन

पीले फूल
बसंत पंचमी पर पीले रंग का विशेष महत्व होता है. यह रंग बसंत ऋतु और मां सरस्वती दोनों को प्रिय है. इस दिन घर में पीले फूल या फूलों की माला लाकर मां सरस्वती को अर्पित करें. ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ेगा. पढ़ाई-लिखाई में लोगों की एकाग्रता बढ़ेगी.

Advertisement

मोरपंखी का पौधा
वास्तु शास्त्र मे मोरपंखी का पौधा अत्यंत फलदायी माना गया है. बसंत पंचमी के दिन इसे जरूर घर लेकर आएं. ध्यान रखें कि इस पौधे को जोड़े में लाएं और इसे घर की पूर्व दिशा में लगाएं. आप चाहें तो इसे ड्रॉइंग रूम या मेन गेट के पास भी रख सकते हैं. मान्यता है कि इससे बच्चों की एकाग्रता बढ़ती है और शिक्षा में बेहतर परिणाम मिलते हैं.

मां सरस्वती की प्रतिमा
बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की मूर्ति या तस्वीर घर लाना भी बहुत शुभ माना गया है. वास्तु के अनुसार, इसे घर के ईशान कोण यानी उत्तर-पूर्व दिशा में स्थापित करना चाहिए. इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और बच्चों की पढ़ाई व करियर में निरंतर उन्नति होती है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement