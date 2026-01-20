scorecardresearch
 
Basant Panchami 2026 Rashifal: बसंत पंचमी से होगा इन 4 राशियों का भाग्योदय! बुध करेंगे नक्षत्र परिवर्तन

Basant Panchami 2026 Rashifal: बसंत पंचमी पर बुध देवता श्रवण नक्षत्र प्रवेश करेंगे. ज्योतिषियों के अनुसार, बुध का यह नक्षत्र परिवर्तन बहुत ही प्रभावशाली और लाभकारी माना जा रहा है. आइए जानते हैं कि बसंत पंचमी पर होने जा रहे बुध के नक्षत्र परिवर्तन से किन 4 राशियों को फायदा होगा.

बसंत पंचमी पर होगा बुध नक्षत्र परिवर्तन 2026 (Photo: Pixabay)
बसंत पंचमी पर होगा बुध नक्षत्र परिवर्तन 2026 (Photo: Pixabay)

Basant Panchami 2026 Rashifal: बसंत पंचमी का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष माना जाता है. इस त्योहार को सरस्वती पूजा, सरस्वती पंचमी के नाम से भी जाना जाता है. इस दिन ज्ञान, कला, संगीत और विद्या की देवी माता सरस्वती की पूजा-उपासना की जाती है. पंचांग के अनुसार, 23 जनवरी को इस बार बसंत पंचमी मनाई जाएगी और उसी दिन बुध नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं. 

द्रिक पंचांग के अनुसार, 23 जनवरी 2026 को सुबह 10 बजकर 27 मिनट पर बुध श्रवण नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. बुध के नक्षत्र परिवर्तन के अलावा इस दिन से चंद्रमा के चतुर्थ भाव कर्क में देवगुरु बृहस्पति भी विराजमान रहेंगे, जिससे गजकेसरी योग का निर्माण होगा. ज्योतिष शास्त्र में गजकेसरी योग बहुत ही शक्तिशाली योग माना जाता है, जिससे जातक को आर्थिक लाभ की प्राप्ति होती है. तो आइए जानते हैं कि बसंत पंचमी पर बनने जा रहे बुध के नक्षत्र परिवर्तन और गजकेसरी योग से किन राशियों को फायदा होगा.

मेष

बसंत पंचमी पर बुध के नक्षत्र परिवर्तन से मेष राशि वालों के लिए स्थिति अनुकूल रहने वाले हैं. सोचने-समझने की क्षमता बेहतर होगी. फैसले लेने में आसानी महसूस होगी. कामकाज या व्यापार में नए मौके मिल सकते हैं. पैसों से जुड़े मामलों में भी फायदा होने की संभावना है. घर-परिवार का माहौल शांत और सहयोगपूर्ण रहेगा. सेहत ठीक रहेगी, बस दिनचर्या सही रखें.

कर्क

बसंत पंचमी का समय कर्क राशि के जातकों के लिए तरक्की और सम्मान दिलाने वाला साबित हो सकता है. करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे. आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं. मां सरस्वती की कृपा से पढ़ाई, सीखने या किसी नए कौशल को अपनाने में सफलता मिल सकती है. परिवार और दोस्तों के साथ रिश्ते मजबूत होंगे. मानसिक रूप से आप खुद को हल्का और सकारात्मक महसूस करेंगे.

कन्या

कन्या राशि वालों के लिए यह समय मेहनत का अच्छा फल देने वाला रहेगा. कामकाज में सीनियर्स का सहयोग मिलेगा. लंबे समय से अटके काम पूरे हो सकते हैं. धन से जुड़े मामलों में राहत मिलेगी. मां सरस्वती की कृपा से नए प्रयास सफल रहेंगे. घर में सुख-शांति बनी रहेगी. सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन बेवजह तनाव लेने से बचना जरूरी होगा.

मीन

मीन राशि वालों के जीवन में बुध के नक्षत्र परिवर्तन से उत्साह और प्रगति आएगी. करियर और बिजनेस में नए रास्ते खुल सकते हैं. आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे. मां सरस्वती की कृपा से पढ़ाई या ज्ञान से जुड़े कामों में रुचि बढ़ेगी. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. परिवार और समाज में तालमेल बना रहेगा. सेहत ठीक रहेगी, ध्यान और मन को शांत रखने में मदद करेगा. 

---- समाप्त ----
