scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Basant Panchami 2026: बसंत पंचमी पर आज 2 ग्रह बदलेंगे चाल, इन 3 राशियों के लोग हो सकते हैं अमीर

Basant Panchami 2026: इस वर्ष बसंत पंचमी 23 जनवरी को मनाई जाएगी. इस दिन चंद्रमा का मीन राशि में गोचर और बुध का श्रवण नक्षत्र में प्रवेश होगा. ज्योतिष के अनुसार, यह दुर्लभ संयोग तीन राशियों के लिए अत्यंत शुभ और लाभकारी संकेत दे रहा है.

Advertisement
X
बसंत पंचमी के दिन बुध श्रवण नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. जबकि चंद्रमा का मीन राशि में गोचर होगा. (Photo: Pexels)
बसंत पंचमी के दिन बुध श्रवण नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. जबकि चंद्रमा का मीन राशि में गोचर होगा. (Photo: Pexels)

Basant Panchami 2026 Rashifal: इस बार बसंत पंचमी के अवसर पर एक खास दुर्लभ संयोग बन रहा है. हिंदू पंचांग के अनुसार, 23 जनवरी को मन के कारक चंद्रमा का राशि परिवर्तन होगा और बुद्धि के कारक बुध का नक्षत्र परिवर्तन होगा. बसंत पंचमी के दिन बुध श्रवण नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. जबकि चंद्रमा का मीन राशि में गोचर होगा. ज्योतिषविदों का कहना है कि यह दुर्लभ संयोग तीन राशियों के लिए बहुत ही शुभ माना जा रहा है. आइए इन लकी राशियों के बारे में जानते हैं. 

मेष राशि
बसंत पंचमी पर चंद्रमा-बुध की चाल बदलना मेष राशि के लोगों के लिए शुभ माना जा रहा है. आपका आत्मविश्वास बढ़ने से कार्यस्थल पर बहुत लाभ मिलेगा. नौकरी और कारोबार के मोर्चे पर अनायास लाभ होंगे. कम प्रयत्न में भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा. साथ ही, लंबे समय से अटके धन की प्राप्ति बन सकती है. रिश्ते-नाते बेहतर स्थिति में रहेंगे. किसी खास व्यक्ति से भावनात्मक बातचीत के अवसर भी मिल सकते हैं. पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे. संतान पक्ष से खुशखबरी मिल सकती है.

कर्क राशि
यह दुर्लभ संयोग कर्क राशि के जातकों के जीवन में भी खुशहाली लाएगा. धनधान्य की सरलता से प्राप्ति होगी. खर्चों में कमी आएगी और उधार लेन-देन से दूर रहेंगे. आप अपने लक्ष्यों को लेकर ज्यादा गंभीर रहेंगे. किसी पुराने मित्र का सहयोग आपकी मानसिक उलझनों को दूर करने में मदद करेगा. अविवाहित लोगों के लिए विवाह प्रस्ताव आने के संकेत भी बन सकते हैं. परिवार संग घूमने किसी अच्छी जगह जा सकते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

chandrama gochar meen rashi 2026
बसंत पंचमी पर चंद्रमा का गोचर, 3 राशियों पर होगी मां सरस्वती की कृपा
Magh Mela at Prayagraj Sangam enters next phase
वसंत पंचमी पर माघ मेले में आज चौथा बड़ा स्नान, उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब
पहाड़ों पर भारी बर्फबारी
दिल्ली-NCR में बारिश, श्रीनगर से शिमला मनाली तक भारी बर्फबारी, कश्मीर में 24 फ्लाइट्स रद्द
Basant Panchami bhog
बसंत पंचमी पर मां सरस्वती को लगाएं 5 पीली मिठाइयों का भोग, साल भर होगी कृपा
Basant Panchami
Basant Panchami 2026: भूलकर भी न करें ये गलतियां
Advertisement

मीन राशि
मेष और कर्क के साथ-साथ मीन राशि के लोगों को भी बुध-चंद्रमा का परिवर्तन लाभ देने वाला है. निवेश के मामले बेहतर रहने वाले हैं. पैसों के लेन-देन से जुड़ा कोई बड़ा विवाद सुलझने वाला है. गुप्त स्रोतों से धन लाभ के योग भी बनते दिख रहे हैं. करियर की बात करें तो आपके लिए सफलता के रास्ते खुलने वाले हैं. जो लोग लंबे समय से अपना खुद का काम शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं. उनके लिए समय ये समय काफी अच्छी है. प्रेम संबंधों में मजबूती आने से मन प्रसन्न रहेगा. सेहत से जुड़ी सकारात्मकता लंबे समय तक महसूस होगी. रोग-बीमारियों से राहत पाएंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement