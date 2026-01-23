Basant Panchami 2026: बसंत पंचमी पर आज 2 ग्रह बदलेंगे चाल, इन 3 राशियों के लोग हो सकते हैं अमीर

Basant Panchami 2026 Rashifal: इस बार बसंत पंचमी के अवसर पर एक खास दुर्लभ संयोग बन रहा है. हिंदू पंचांग के अनुसार, 23 जनवरी को मन के कारक चंद्रमा का राशि परिवर्तन होगा और बुद्धि के कारक बुध का नक्षत्र परिवर्तन होगा. बसंत पंचमी के दिन बुध श्रवण नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. जबकि चंद्रमा का मीन राशि में गोचर होगा. ज्योतिषविदों का कहना है कि यह दुर्लभ संयोग तीन राशियों के लिए बहुत ही शुभ माना जा रहा है. आइए इन लकी राशियों के बारे में जानते हैं.

और पढ़ें

मेष राशि

बसंत पंचमी पर चंद्रमा-बुध की चाल बदलना मेष राशि के लोगों के लिए शुभ माना जा रहा है. आपका आत्मविश्वास बढ़ने से कार्यस्थल पर बहुत लाभ मिलेगा. नौकरी और कारोबार के मोर्चे पर अनायास लाभ होंगे. कम प्रयत्न में भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा. साथ ही, लंबे समय से अटके धन की प्राप्ति बन सकती है. रिश्ते-नाते बेहतर स्थिति में रहेंगे. किसी खास व्यक्ति से भावनात्मक बातचीत के अवसर भी मिल सकते हैं. पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे. संतान पक्ष से खुशखबरी मिल सकती है.

कर्क राशि

यह दुर्लभ संयोग कर्क राशि के जातकों के जीवन में भी खुशहाली लाएगा. धनधान्य की सरलता से प्राप्ति होगी. खर्चों में कमी आएगी और उधार लेन-देन से दूर रहेंगे. आप अपने लक्ष्यों को लेकर ज्यादा गंभीर रहेंगे. किसी पुराने मित्र का सहयोग आपकी मानसिक उलझनों को दूर करने में मदद करेगा. अविवाहित लोगों के लिए विवाह प्रस्ताव आने के संकेत भी बन सकते हैं. परिवार संग घूमने किसी अच्छी जगह जा सकते हैं.

Advertisement

मीन राशि

मेष और कर्क के साथ-साथ मीन राशि के लोगों को भी बुध-चंद्रमा का परिवर्तन लाभ देने वाला है. निवेश के मामले बेहतर रहने वाले हैं. पैसों के लेन-देन से जुड़ा कोई बड़ा विवाद सुलझने वाला है. गुप्त स्रोतों से धन लाभ के योग भी बनते दिख रहे हैं. करियर की बात करें तो आपके लिए सफलता के रास्ते खुलने वाले हैं. जो लोग लंबे समय से अपना खुद का काम शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं. उनके लिए समय ये समय काफी अच्छी है. प्रेम संबंधों में मजबूती आने से मन प्रसन्न रहेगा. सेहत से जुड़ी सकारात्मकता लंबे समय तक महसूस होगी. रोग-बीमारियों से राहत पाएंगे.

---- समाप्त ----