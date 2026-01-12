scorecardresearch
 
Lohri Upay 2026: लोहड़ी की रात करें ये आसान उपाय, दूर हो जाएगी आर्थिक तंगी

Lohri Upay 2026: मकर संक्रांति का पर्व सूर्य के उत्तरायण होने की खुशी में भी मनाया जाता है. लोहड़ी मकर संक्रांति से एक दिन पहले मनाई जाती है. मान्यता है कि लोहड़ी की अग्नि नकारात्मकता को दूर करती है और सुख-समृद्धि लाती है. इस रात कुछ खास करने से भाग्य का साथ मिलता है, रुके हुए काम पूरे होते हैं.

Lohri Upay 2026: लोहड़ी का पर्व हर साल मकर संक्रांति से एक दिन पहले मनाया जाता है. यह खास त्योहार पंजाब, हरियाणा और देश के कई अन्य हिस्सों में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है. लोहड़ी की शाम लोग आग जलाते हैं, उसकी पूजा करते हैं और उसके चारों ओर घूमकर गीत-संगीत और नृत्य का आनंद लेते हैं. यह पर्व सूर्य के उत्तरायण होने की खुशी में मनाया जाता है. मान्यता है कि लोहड़ी की अग्नि में आहुति देने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है और नकारात्मकता दूर होती है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस दिन किए गए कुछ छोटे-छोटे उपाय जीवन में बड़े सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं. इससे तरक्की के रास्ते खुलते हैं, परिवार में सुख बढ़ता है और धन-धान्य में भी वृद्धि होती है. आइए जानते हैं लोहड़ी के कुछ आसान और प्रभावी उपाय. 

नजर दोष से बचाव का उपाय

लोहड़ी की अग्नि को बहुत शुभ माना जाता है.  इस दिन शाम को पूजा के बाद घर के छोटे बच्चों को हल्का सा अग्नि का धुआं दिखाना चाहिए. ऐसा माना जाता है कि इससे बुरी नजर का असर कम होता है. बच्चों के स्वास्थ्य और मन पर भी इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है. इसके साथ ही पूरे परिवार को मिलकर अग्नि की परिक्रमा करनी चाहिए और घर में सुख-शांति की प्रार्थना करनी चाहिए.

धन-धान्य बढ़ाने का उपाय

अगर आपके घर में पैसों की परेशानी चल रही है या कमाई होने के बावजूद धन नहीं टिक पा रहा है, तो लोहड़ी के दिन यह उपाय करें. इस दिन साफ लाल कपड़े में गेहूं बांधकर किसी जरूरतमंद या गरीब व्यक्ति को दान करें. दान अपनी क्षमता के अनुसार करें. मान्यता है कि लोहड़ी पर अन्न दान करने से आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं और घर में धन-समृद्धि बढ़ती है.

घर में सुख-समृद्धि के लिए उपाय

लोहड़ी की शाम प्रदोष काल में आग जलाकर उसमें तिल, गुड़, गजक और गेहूं जरूर डालें.  इसके बाद अग्नि देव और सूर्य देव को धन्यवाद दें. परिवार की खुशहाली की कामना करें. कहा जाता है कि इस उपाय से घर में शांति बनी रहती है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, साथ ही नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं.

तरक्की और सफलता के लिए उपाय

यदि आपके काम में बार-बार रुकावटें आ रही हैं या मेहनत के बावजूद सफलता नहीं मिल रही है, तो लोहड़ी की शाम जरूरतमंद कन्याओं को रेवड़ी, तिल, गजक या लड्डू भेंट करें. ऐसा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है. इस उपाय से जीवन और कारोबार में आ रही अड़चनें दूर होती हैं और आगे बढ़ने के नए अवसर मिलने लगते हैं.

---- समाप्त ----
