Angarak Yog 2026: फरवरी 2026 के अंत में होगी मंगल-राहु की युति! बनेगा अंगारक योग, इन 3 राशियों को रहना होगा सावधान

Angarak Yog 2026: अंगारक योग 2026 फरवरी के अंत में बन रहा है, जब मंगल ग्रह कुंभ राशि में प्रवेश करेगा और राहु के साथ युति करेगा. यह योग विशेष रूप से सिंह, कन्या और मीन राशि के जातकों के लिए अशुभ प्रभाव ला सकता है.

अंगारक योग 2026 मंगल राहु युति (Photo: ITG)
Angarak Yog 2026: वैदिक ज्योतिष में ग्रहों का एक राशि से दूसरी राशि में जाना सिर्फ खगोलीय घटना नहीं माना जाता, बल्कि इसका असर व्यक्ति के जीवन और आसपास की परिस्थितियों पर भी पड़ता है. जब ग्रह अपने गोचर के दौरान एक-दूसरे के साथ आते हैं, तो कई तरह के योग बनते हैं. इन्हीं में से एक योग फरवरी के अंत में बनने जा रहा है, जिसे ज्योतिष में अंगारक योग कहा जाता है.

दरअसल, फरवरी के आखिरी दिनों में मंगल ग्रह कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पहले से राहु ग्रह मौजूद हैं. मंगल और राहु की इस युति को अशुभ योग माना जाता है. ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, इस योग के प्रभाव से कुछ राशियों को आर्थिक नुकसान, मानसिक तनाव और स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. आइए जानते हैं किन राशियों को इस दौरान विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है.

सिंह राशि

सिंह राशि के जातकों के लिए भी यह योग अनुकूल नहीं माना जा रहा है. यह योग आपकी राशि से आठवें भाव में बनेगा, जो अचानक परेशानियों का संकेत देता है. इस दौरान सेहत को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है, खासकर जिन लोगों को पहले से हृदय या गुप्त रोग की समस्या है. चोट लगने या किसी छोटी दुर्घटना की संभावना भी बन सकती है. इस समय नए काम की शुरुआत करने से बचें. दांपत्य जीवन में भी मतभेद उभर सकते हैं, इसलिए बातचीत में संयम रखें.

Advertisement

कन्या 

कन्या राशि वालों के लिए राहु और मंगल की युति स्वास्थ्य और विवादों के लिहाज से परेशानी बढ़ा सकती है. यह योग आपकी गोचर कुंडली के छठे भाव में बन रहा है, जिससे बीमारी, तनाव और विरोधियों से जुड़ी समस्याएं सामने आ सकती हैं. कोर्ट-कचहरी या कानूनी मामलों में सावधानी जरूरी है. गुप्त शत्रु नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं. इसके अलावा रक्त से जुड़ी परेशानियां भी इस दौरान उभर सकती हैं, इसलिए सेहत को नजरअंदाज न करें.

मीन 

मीन राशि वालों के लिए यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है. अंगारक योग आपकी राशि से बारहवें भाव में बन रहा है, जिससे खर्चे अचानक बढ़ सकते हैं. धन से जुड़े मामलों में सावधानी न बरती तो नुकसान हो सकता है. किसी तरह के आरोप, विवाद या कानूनी उलझन का सामना भी करना पड़ सकता है. पारिवारिक मामलों में खासकर भाई-बहनों के साथ मतभेद बढ़ सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर दबाव या परेशानी महसूस हो सकती है, इसलिए किसी भी काम में लापरवाही से बचना जरूरी है.

