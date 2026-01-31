Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 31 जनवरी 2026: आज 31 जनवरी 2026 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

31 जनवरी 2026 का पंचांग
विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 1947, विश्वावसु
पूर्णिमांत- माघ
अमांत- माघ
तिथि
शुक्ल पक्ष त्रयोदशी - 08:25 ए एम तक
नक्षत्र
पुनर्वसु - 01:34 ए एम, फरवरी 01 तक
योग
विष्कम्भ - 01:33 पी एम तक
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 7:11 AM
सूर्यास्त- 6:07 PM
चन्द्रोदय- 04:16 पी एम
चन्द्रास्त- 06:45 ए एम, फरवरी 01
अशुभ काल
राहू- 09:52 ए एम से 11:14 ए एम
यम गण्ड- 01:56 पी एम से 03:17 पी एम
कुलिक- 07:10 ए एम से 08:31 ए एम
दुर्मुहूर्त- 07:10 ए एम से 07:53 ए एम, 07:53 ए एम से 08:37 ए एम
वर्ज्यम्- 02:30 पी एम से 03:59 पी एम
शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त- 12:18 PM- 01:01 PM
अमृत काल- 09:25 PM- 10:53 PM
ब्रह्म मुहूर्त- 05:35 AM- 06:23 AM
शुभ योग
रवि योग- 07:10 ए एम से 01:34 ए एम, फरवरी 01