Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 31 जनवरी 2026: आज 31 जनवरी 2026 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

31 जनवरी 2026 का पंचांग

विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त

शक सम्वत- 1947, विश्वावसु

पूर्णिमांत- माघ

अमांत- माघ

तिथि

शुक्ल पक्ष त्रयोदशी - 08:25 ए एम तक

नक्षत्र

पुनर्वसु - 01:34 ए एम, फरवरी 01 तक

योग

विष्कम्भ - 01:33 पी एम तक

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय- 7:11 AM

सूर्यास्त- 6:07 PM

चन्द्रोदय- 04:16 पी एम

चन्द्रास्त- 06:45 ए एम, फरवरी 01

अशुभ काल

राहू- 09:52 ए एम से 11:14 ए एम

यम गण्ड- 01:56 पी एम से 03:17 पी एम

कुलिक- 07:10 ए एम से 08:31 ए एम

दुर्मुहूर्त- 07:10 ए एम से 07:53 ए एम, 07:53 ए एम से 08:37 ए एम

वर्ज्यम्- 02:30 पी एम से 03:59 पी एम

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त- 12:18 PM- 01:01 PM

अमृत काल- 09:25 PM- 10:53 PM

ब्रह्म मुहूर्त- 05:35 AM- 06:23 AM

शुभ योग

रवि योग- 07:10 ए एम से 01:34 ए एम, फरवरी 01

