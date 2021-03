Aaj Ka Panchang: पंचांग 27 मार्च 2021, जानें शुभ मुहूर्त, राहु काल और ग्रह-नक्षत्र की चाल

पंचांग 27 मार्च 2021: विक्रम संवत 2077, प्रमादि शक संवत 1942 शर्वरी और पूर्णिमांत एवं अमांत फाल्गुन है. हिन्दू कैलेंडर के अनुसार, आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि और शनिवार दिन है. सूर्य मीन राशि में रहेंगे और चन्द्रमा सिंह राशि में संचरण करेंगे.

दैनिक पंचांग के जरिए शुभ मुहूर्त, राहु काल,अमृत काल जान सकते हैं. इसके साथ ही हम आपको सूर्योदय एवं सूर्यास्त का समय भी बताएंगे. आइए जानते हैं आज का पंचांग.

नक्षत्र: पूर्व फाल्गुनी

आज का दिशाशूल: पूर्व दिशा

आज का राहु काल: 9:30 AM से 11:01 AM तक है.

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय - 6:27 AM पर है.

सूर्यास्त - 6:36 PM पर है.

चन्द्रोदय 5:20 PM पर है.

चन्द्रास्त - 28 मार्च को 6:10 AM पर है.

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त - 12:07 PM से 12:56 PM तक है.

अमृत काल - 01:56 PM से 03:25 PM तक है.

ब्रह्म मुहूर्त - 04:51 AM से 05:39 AM तक है.

योग

गण्ड- 27 मार्च को 04:53 AM से 28 मार्च को 01:31 AM तक है.

वृद्धि - 28 मार्च को 01:31 AM से 28 मार्च को 09:49 PM तक है.