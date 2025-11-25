scorecardresearch
 

Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 25 नवंबर 2025: आज 25 नवंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

Aaj 25 November 2025 का पंचांग (Aaj ka Panchang): आज का पंचांग 25 नवंबर 2025

aaj_ka_panchang horoscope
aaj_ka_panchang horoscope

पंचांग- 25 नवंबर  2025

विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 1947 विश्वावसु
मार्गशीर्ष - पूर्णिमान्त
मार्गशीर्ष - अमान्त 

तिथि 
पञ्चमी - 10:56 पी एम तक
षष्ठी

नक्षत्र
उत्तराषाढा - 11:57 पी एम तक
श्रवण

योग 
गण्ड - 12:50 पी एम तक
वृद्धि

सूर्य और चंद्रमा का समय 
सूर्योदय- 06:52 ए एम
सूर्यास्त- 05:24 पी एम
चन्द्रोदय- 11:02 ए एम
चन्द्रास्त- 09:33 पी एम

अशुभ काल 
राहुकाल- 02:46 पी एम से 04:05 पी एम
यमगण्ड- 09:30 ए एम से 10:49 ए एम
गुलिक- 12:08 पी एम से 01:27 पी एम

शुभ काल 
अभिजित मुहूर्त- 11:47 ए एम से 12:29 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त- 05:04 ए एम से 05:58 ए एम

---- समाप्त ----
