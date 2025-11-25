Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 25 नवंबर 2025: आज 25 नवंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 25 नवंबर 2025
विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 1947 विश्वावसु
मार्गशीर्ष - पूर्णिमान्त
मार्गशीर्ष - अमान्त
तिथि
पञ्चमी - 10:56 पी एम तक
षष्ठी
नक्षत्र
उत्तराषाढा - 11:57 पी एम तक
श्रवण
योग
गण्ड - 12:50 पी एम तक
वृद्धि
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 06:52 ए एम
सूर्यास्त- 05:24 पी एम
चन्द्रोदय- 11:02 ए एम
चन्द्रास्त- 09:33 पी एम
अशुभ काल
राहुकाल- 02:46 पी एम से 04:05 पी एम
यमगण्ड- 09:30 ए एम से 10:49 ए एम
गुलिक- 12:08 पी एम से 01:27 पी एम
शुभ काल
अभिजित मुहूर्त- 11:47 ए एम से 12:29 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त- 05:04 ए एम से 05:58 ए एम