Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 25 जनवरी 2026: आज 25 जनवरी 2026 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 25 जनवरी 2026
विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 1947 विश्वावसु
माघ - पूर्णिमान्त
माघ - अमान्त
तिथि
सप्तमी - 11:10 पी एम तक
अष्टमी
नक्षत्र
वती - 01:35 पी एम तक
अश्विनी
योग
सिद्ध - 11:46 ए एम तक
साध्य
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय - 07:13 ए एम
सूर्यास्त-05:54 पी एम
चन्द्रोदय- 10:54 ए एम
चन्द्रास्त- 12:23 ए एम, जनवरी 26
अशुभ काल
राहुकाल- 04:34 पी एम से 05:54 पी एम
यमगण्ड- 12:34 पी एम से 01:54 पी एम
गुलिक- 03:14 पी एम से 04:34 पी एम
शुभ काल
अभिजित मुहूर्त- 12:12 पी एम से 12:55 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त- 05:26 ए एम से 06:19 ए एम