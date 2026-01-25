Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 25 जनवरी 2026: आज 25 जनवरी 2026 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 25 जनवरी 2026

और पढ़ें

विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त

शक सम्वत- 1947 विश्वावसु

माघ - पूर्णिमान्त

माघ - अमान्त

तिथि

सप्तमी - 11:10 पी एम तक

अष्टमी

नक्षत्र

वती - 01:35 पी एम तक

अश्विनी

योग

सिद्ध - 11:46 ए एम तक

साध्य

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय - 07:13 ए एम

सूर्यास्त-05:54 पी एम

चन्द्रोदय- 10:54 ए एम

चन्द्रास्त- 12:23 ए एम, जनवरी 26

अशुभ काल

राहुकाल- 04:34 पी एम से 05:54 पी एम

यमगण्ड- 12:34 पी एम से 01:54 पी एम

गुलिक- 03:14 पी एम से 04:34 पी एम



शुभ काल

अभिजित मुहूर्त- 12:12 पी एम से 12:55 पी एम

ब्रह्म मुहूर्त- 05:26 ए एम से 06:19 ए एम

---- समाप्त ----