Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 25 जनवरी 2026: आज 25 जनवरी 2026 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

Aaj 25 January 2026 का पंचांग (Aaj ka Panchang): पंचांग- 25 जनवरी 2026

aaj_ka_panchang horoscope

पंचांग- 25 जनवरी 2026 

विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 1947 विश्वावसु
माघ - पूर्णिमान्त
माघ - अमान्त

तिथि 
सप्तमी - 11:10 पी एम तक
अष्टमी

नक्षत्र
वती - 01:35 पी एम तक
अश्विनी

योग 
सिद्ध - 11:46 ए एम तक
साध्य

सूर्य और चंद्रमा का समय 
सूर्योदय - 07:13 ए एम
सूर्यास्त-05:54 पी एम
चन्द्रोदय- 10:54 ए एम
चन्द्रास्त- 12:23 ए एम, जनवरी 26

अशुभ काल 
राहुकाल- 04:34 पी एम से 05:54 पी एम
यमगण्ड- 12:34 पी एम से 01:54 पी एम
गुलिक- 03:14 पी एम से 04:34 पी एम


शुभ काल 
अभिजित मुहूर्त- 12:12 पी एम से 12:55 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त- 05:26 ए एम से 06:19 ए एम

---- समाप्त ----
