Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 24 नवंबर 2025: आज 24 नंवबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 24 नवंबर 2025

Aaj 24 November 2025 का पंचांग (Aaj ka Panchang): आज का पंचांग 24 नंवबर 2025

पंचांग- 24 नंवबर 2025 

विक्रम संवत- 2082 कालयुक्त
शक सम्वत- 1947 विश्वावसु
मार्गशीर्ष - पूर्णिमान्त
मार्गशीर्ष - अमान्तⓘ

तिथि 
चतुर्थी - 09:22 पी एम तक
पञ्चमी

नक्षत्र
पूर्वाषाढा - 09:53 पी एम तक
उत्तराषाढा

योग 
शूल - 12:37 पी एम तक
गण्ड

सूर्य और चंद्रमा का समय 
सूर्योदय-06:51 ए एम
सूर्यास्त- 05:25 पी एम 
चन्द्रोदय- 10:19 ए एम
चन्द्रास्त-08:34 पी एम

अशुभ काल 
राहुकाल- 08:10 ए एम से 09:29 ए एम
यमगण्ड- 10:49 ए एम से 12:08 पी एम
गुलिक- 01:27 पी एम से 02:46 पी एम

शुभ काल 
अभिजित मुहूर्त- 11:47 ए एम से 12:29 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त- 01:27 पी एम से 02:46 पी एम

---- समाप्त ----
