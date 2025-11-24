Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 24 नवंबर 2025: आज 24 नंवबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 24 नंवबर 2025
विक्रम संवत- 2082 कालयुक्त
शक सम्वत- 1947 विश्वावसु
मार्गशीर्ष - पूर्णिमान्त
मार्गशीर्ष - अमान्तⓘ
तिथि
चतुर्थी - 09:22 पी एम तक
पञ्चमी
नक्षत्र
पूर्वाषाढा - 09:53 पी एम तक
उत्तराषाढा
योग
शूल - 12:37 पी एम तक
गण्ड
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय-06:51 ए एम
सूर्यास्त- 05:25 पी एम
चन्द्रोदय- 10:19 ए एम
चन्द्रास्त-08:34 पी एम
अशुभ काल
राहुकाल- 08:10 ए एम से 09:29 ए एम
यमगण्ड- 10:49 ए एम से 12:08 पी एम
गुलिक- 01:27 पी एम से 02:46 पी एम
शुभ काल
अभिजित मुहूर्त- 11:47 ए एम से 12:29 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त- 01:27 पी एम से 02:46 पी एम