Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 23 जनवरी 2026: आज 23 जनवरी 2026 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

Aaj 23 January 2026 का पंचांग (Aaj ka Panchang): पंचांग- 10 अगस्त 2025

पंचांग- 10 अगस्त 2025

विक्रम संवत- 2082 कालयुक्त
शक सम्वत- 1947 विश्वावसु 
पूर्णिमांत- 2082 पिङ्गल
माघ - अमान्त

तिथि 
पञ्चमी - 01:46 ए एम, जनवरी 24 तक
षष्ठी

नक्षत्र
पूर्व भाद्रपद - 02:33 पी एम तक
उत्तर भाद्रपद

योग 
शोभन - 12:02 ए एम, अगस्त 11 तक
अतिगण्ड

सूर्य और चंद्रमा का समय 
सूर्योदय- 07:13 ए एम
सूर्यास्त-05:53 पी एम 
चन्द्रोदय- 09:52 ए एम
चन्द्रास्त- 10:18 पी एम

अशुभ काल 
राहुकाल- 11:13 ए एम से 12:33 पी एम
यमगण्ड- 03:13 पी एम से 04:33 पी एम
गुलिक- 08:33 ए एम से 09:53 ए एम

शुभ काल 
अभिजित मुहूर्त- 12:12 पी एम से 12:54 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त- 05:26 ए एम से 06:20 ए एम


 

