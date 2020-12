Aaj Ka Panchang: पंचांग 23 दिसंबर 2020, जानें आज का शुभ मुहूर्त और राहु काल

पंचांग 23 दिसम्बर 2020: आज विक्रम संवत - 2077, प्रमादि शक सम्वत - 1942, शर्वरी पूर्णिमांत - मार्गशीर्ष तथा अमांत - कार्तिक है. हिन्दू कैलेंडर के अनुसार, आज मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, बुधवार का दिन है. सूर्य धनु राशि में और चन्द्रमा मीन उपरांत मेष राशि पर संचार करेगा. दैनिक पांचांग में देखें आज का शुभ मुहूर्त और राहुकाल क्‍या हैं. कोई भी शुभ कार्य करने से पहले पांचांग पर नज़र जरूर डाल लें.

आज का पंचांग

दिन: बुधवार,मार्गशीर्ष मास, शुक्ल पक्ष नवमी तिथि

नक्षत्र : रेवती नक्षत्र

आज का दिशाशूल: उत्तर दिशा

आज का राहुकाल: 12:26 PM से 01:45 PM तक.

सूर्योदय - सुबह 7:09 बजे

सूर्यास्त - शाम 05:43 बजे

चन्द्रोदय - 23 दिसंबर 1:22 PM बजे

चन्द्रास्त - 23 दिसंबर 01:54 AM बजे

शुभ काल

अमृत काल- 01:50 AM से 03:38 AM तक

ब्रह्म मुहूर्त - 05:32 AM से 06:20 AM तक

गण्डमूल नक्षत्र

1. 23 दिसंबर 01:37 AM से 24 दिसंबर 04:33 AM तक (रेवती)

2. 24 दिसंबर 04:33 AM से 25 दिसंबर 07:36 AM तक (अश्विनी)