Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 22 नवंबर 2025: आज 22 नवंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 22 नवंबर 2025
विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 1947, विश्वावसु
पूर्णिमांत- मार्गशीर्ष
अमांत- मार्गशीर्ष
तिथि
शुक्ल पक्ष द्वितीया- नवंबर 21 02:47 PM- नवंबर 22 05:11 PM
शुक्ल पक्ष तृतीया- नवंबर 22 05:11 PM- नवंबर 23 07:25 PM
नक्षत्र
ज्येष्ठा- नवंबर 21 01:55 PM- नवंबर 22 04:46 PM
मूल- नवंबर 22 04:46 PM- नवंबर 23 07:27 PM
योग
सुकर्मा- नवंबर 21 10:43 AM- नवंबर 22 11:29 AM
धृति- नवंबर 22 11:29 AM- नवंबर 23 12:08 PM
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 6:49 AM
सूर्यास्त- 5:36 PM
चन्द्रोदय- नवंबर 22 8:29 AM
चन्द्रास्त- नवंबर 22 7:05 PM
अशुभ काल
राहू- 9:31 AM- 10:52 AM
यम गण्ड- 1:33 PM- 2:54 PM
गुलिक- 6:49 AM- 8:10 AM
दुर्मुहूर्त- 08:15 AM- 08:58 AM
वर्ज्यम्- 01:39 AM- 03:26 AM
शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त- 11:51 AM- 12:34 PM
अमृत काल- 06:55 AM- 08:43 AM
ब्रह्म मुहूर्त- 05:13 AM- 06:01 AM
शुभ योग
सर्वार्थसिद्धि योग- नवंबर 23 06:50 AM- नवंबर 23 07:27 PM