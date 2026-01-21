Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 21 जनवरी 2026: आज 21 जनवरी 2026 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 21 जनवरी 2026
विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 1947, विश्वावसु
पूर्णिमांत- माघ
अमांत- माघ
तिथि
शुक्ल पक्ष तृतीया - जनवरी 21 02:42 AM – जनवरी 22 02:47 AM
शुक्ल पक्ष चतुर्थी - जनवरी 22 02:47 AM – जनवरी 23 02:28 AM
नक्षत्र
धनिष्ठा- जनवरी 20 01:06 PM – जनवरी 21 01:58 PM
शतभिषा- जनवरी 21 01:58 PM – जनवरी 22 02:26 PM
योग
व्यातीपात- जनवरी 20 08:00 PM – जनवरी 21 06:58 PM
वरीयान- जनवरी 21 06:58 PM – जनवरी 22 05:37 PM
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 7:13 AM
सूर्यास्त- 6:02 PM
चन्द्रोदय- जनवरी 21 8:50 AM
चन्द्रास्त- जनवरी 21 8:30 PM
अशुभ काल
राहू- 12:38 PM – 1:59 PM
यम गण्ड- 8:34 AM – 9:56 AM
कुलिक- 11:17 AM – 12:38 PM
दुर्मुहूर्त- 12:16 PM – 12:59 PM
वर्ज्यम्- 09:18 PM – 10:56 PM
शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त- Nil
अमृत काल- 07:05 AM – 08:43 AM
ब्रह्म मुहूर्त- 05:37 AM – 06:25 AM
शुभ योग
द्विपुष्कर योग- जनवरी 20 01:06 PM- जनवरी 21 02:42 AM