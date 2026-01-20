Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 20 जनवरी 2026: आज 20 जनवरी 2026 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 20 जनवरी 2026

विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त

शक सम्वत- 1947, विश्वावसु

पूर्णिमांत- माघ

अमांत- माघ

तिथि

शुक्ल पक्ष द्वितीया- जनवरी 20 02:14 AM- जनवरी 21 02:42 AM

शुक्ल पक्ष तृतीया- जनवरी 21 02:42 AM- जनवरी 22 02:47 AM

नक्षत्र

श्रवण- जनवरी 19 11:52 AM- जनवरी 20 01:06 PM

धनिष्ठा- जनवरी 20 01:06 PM- जनवरी 21 01:58 PM

योग

सिद्धि- जनवरी 19 08:45 PM- जनवरी 20 08:00 PM

व्यातीपात- जनवरी 20 08:00 PM- जनवरी 21 06:58 PM

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय- 7:14 AM

सूर्यास्त- 6:01 PM

चन्द्रोदय- जनवरी 20 8:14 AM

चन्द्रास्त- जनवरी 20 7:34 PM

अशुभ काल

राहू- 3:19 PM- 4:40 PM

यम गण्ड- 9:55 AM- 11:16 AM

कुलिक- 12:37 PM- 1:58 PM

दुर्मुहूर्त- 09:23 AM- 10:06 AM, 11:18 PM- 12:11 AM

वर्ज्यम्- 05:15 PM- 06:54 PM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त- 12:16 PM- 12:59 PM

अमृत काल- 03:11 AM- 04:51 AM

ब्रह्म मुहूर्त- 05:37 AM- 06:25 AM

शुभ योग

सर्वार्थसिद्धि योग- जनवरी 19 11:52 AM- जनवरी 20 07:14 AM

द्विपुष्कर योग- जनवरी 20 01:06 PM- जनवरी 21 02:42 AM

