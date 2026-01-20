Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 20 जनवरी 2026: आज 20 जनवरी 2026 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 20 जनवरी 2026
विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 1947, विश्वावसु
पूर्णिमांत- माघ
अमांत- माघ
तिथि
शुक्ल पक्ष द्वितीया- जनवरी 20 02:14 AM- जनवरी 21 02:42 AM
शुक्ल पक्ष तृतीया- जनवरी 21 02:42 AM- जनवरी 22 02:47 AM
नक्षत्र
श्रवण- जनवरी 19 11:52 AM- जनवरी 20 01:06 PM
धनिष्ठा- जनवरी 20 01:06 PM- जनवरी 21 01:58 PM
योग
सिद्धि- जनवरी 19 08:45 PM- जनवरी 20 08:00 PM
व्यातीपात- जनवरी 20 08:00 PM- जनवरी 21 06:58 PM
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 7:14 AM
सूर्यास्त- 6:01 PM
चन्द्रोदय- जनवरी 20 8:14 AM
चन्द्रास्त- जनवरी 20 7:34 PM
अशुभ काल
राहू- 3:19 PM- 4:40 PM
यम गण्ड- 9:55 AM- 11:16 AM
कुलिक- 12:37 PM- 1:58 PM
दुर्मुहूर्त- 09:23 AM- 10:06 AM, 11:18 PM- 12:11 AM
वर्ज्यम्- 05:15 PM- 06:54 PM
शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त- 12:16 PM- 12:59 PM
अमृत काल- 03:11 AM- 04:51 AM
ब्रह्म मुहूर्त- 05:37 AM- 06:25 AM
शुभ योग
सर्वार्थसिद्धि योग- जनवरी 19 11:52 AM- जनवरी 20 07:14 AM
द्विपुष्कर योग- जनवरी 20 01:06 PM- जनवरी 21 02:42 AM