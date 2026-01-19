Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 19 जनवरी 2026: आज 19 जनवरी 2026 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 19 दिसंबर 2026
विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 1947, विश्वावसु
पूर्णिमांत- पौष
अमांत- मार्गशीर्ष
तिथि
कृष्ण पक्ष अमावस्या (वृद्धि तिथि)
दिसंबर 19 04:59 AM- दिसंबर 20 07:13 AM
नक्षत्र
ज्येष्ठा- दिसंबर 18 08:06 PM- दिसंबर 19 10:51 PM
मूल- दिसंबर 19 10:51 PM- दिसंबर 21 01:21 AM
योग
शूल- दिसंबर 18 03:05 PM- दिसंबर 19 03:46 PM
गण्ड- दिसंबर 19 03:46 PM- दिसंबर 20 04:17 PM
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 7:06 AM
सूर्यास्त- 5:41 PM
चन्द्रोदय- दिसंबर 19 6:24 AM
चन्द्रास्त- दिसंबर 19 5:01 PM
अशुभ काल
राहू- 11:04 AM- 12:23 PM
यम गण्ड- 3:02 PM- 4:21 PM
कुलिक- 8:26 AM- 9:45 AM
दुर्मुहूर्त- 09:13 AM- 09:55 AM, 12:45 PM- 01:27 PM
शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त- 12:02 PM- 12:45 PM
अमृत काल- 01:01 PM- 02:48 PM
ब्रह्म मुहूर्त- 05:31 AM- 06:19 AM