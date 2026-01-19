scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 19 जनवरी 2026: आज 19 जनवरी 2026 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

Aaj 19 January 2026 का पंचांग (Aaj ka Panchang): आज का पंचांग

Advertisement
X
aaj_ka_panchang horoscope
aaj_ka_panchang horoscope

पंचांग- 19 दिसंबर 2026

विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 1947, विश्वावसु
पूर्णिमांत- पौष
अमांत- मार्गशीर्ष

तिथि
कृष्ण पक्ष अमावस्या (वृद्धि तिथि)
दिसंबर 19 04:59 AM- दिसंबर 20 07:13 AM

सम्बंधित ख़बरें

जानिए 18 जनवरी 2026, दिन- रविवार का पंचांग और शुभ मुहूर्त
आज का पंचांग 18 जनवरी 2026
आज 17 जनवरी 2026 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह
जानिए 17 जनवरी 2026, दिन- शनिवार का पंचांग और शुभ मुहूर्त
जानिए 16 जनवरी 2026, दिन- शुक्रवार का पंचांग और शुभ मुहूर्त

नक्षत्र
ज्येष्ठा- दिसंबर 18 08:06 PM- दिसंबर 19 10:51 PM
मूल- दिसंबर 19 10:51 PM- दिसंबर 21 01:21 AM

योग
शूल- दिसंबर 18 03:05 PM- दिसंबर 19 03:46 PM
गण्ड- दिसंबर 19 03:46 PM- दिसंबर 20 04:17 PM

सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 7:06 AM
सूर्यास्त- 5:41 PM
चन्द्रोदय- दिसंबर 19 6:24 AM
चन्द्रास्त- दिसंबर 19 5:01 PM

अशुभ काल
राहू- 11:04 AM- 12:23 PM
यम गण्ड- 3:02 PM- 4:21 PM
कुलिक- 8:26 AM- 9:45 AM
दुर्मुहूर्त- 09:13 AM- 09:55 AM, 12:45 PM- 01:27 PM

शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त- 12:02 PM- 12:45 PM
अमृत काल- 01:01 PM- 02:48 PM
ब्रह्म मुहूर्त- 05:31 AM- 06:19 AM
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement