Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 17 दिसंबर 2025: आज 17 दिसंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

Aaj 17 December 2025 का पंचांग (Aaj ka Panchang): आज का पंचांग

पंचांग- 17 दिसंबर 2025

विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 1947, विश्वावसु
पूर्णिमांत- पौष
अमांत- मार्गशीर्ष

तिथि
कृष्ण पक्ष त्रयोदशी- दिसंबर 16 11:57 PM- दिसंबर 18 02:32 AM

नक्षत्र
विशाखा- दिसंबर 16 02:09 PM- दिसंबर 17 05:11 PM

योग
सुकर्मा- दिसंबर 16 01:22 PM- दिसंबर 17 02:16 PM

सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 7:08 AM
सूर्यास्त- 5:27 PM
चन्द्रोदय- दिसंबर 18 5:37 AM
चन्द्रास्त- 3:12 PM

अशुभ काल
राहू- 12:17 PM to 01:35 PM
यम गण्ड- 08:25 AM - 09:42 AM
गुलिक- 11:00 AM - 12:17 PM
दुर्मुहूर्त- 11:57 AM - 12:38 PM
वर्ज्यम्- 09:40 PM - 11:28 PM

शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त- None
अमृत काल- 07:17 AM - 09:05 AM
ब्रह्म मुहूर्त- 05:18 AM - 06:13 AM

शुभ योग
सर्वार्थसिद्धि योग- 05:11 PM - 07:08 AM, दिसंबर 18
अमृतसिद्धि योग- 05:11 PM - 07:08 AM, दिसंबर 18

---- समाप्त ----
