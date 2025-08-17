Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 17 अगस्त 2025: आज 17 अगस्त 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 17 अगस्त 2025
विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 2647, विश्वावसु
पूर्णिमांत- ज्येष्ठ
अमांत- वैशाख
तिथि
नवमी - 07:24 पी एम तक
नक्षत्र
रोहिणी - 03:17 ए एम, अगस्त 18 तक
योग
व्याघात - 01:40 ए एम, अगस्त 18 तक
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 05:51 ए एम
सूर्यास्त- 06:58 पी एम
चन्द्रोदय- 12:24 ए एम, अगस्त 18
चन्द्रास्त- 02:11 पी एम
अशुभ काल
राहुकाल- 09:08 ए एम से 10:47 ए एम
यमगण्ड- 02:04 पी एम से 03:42 पी एम
गुलिक- 05:51 ए एम से 07:29 ए एम
शुभ काल
अभिजित मुहूर्त- 11:59 ए एम से 12:51 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त- 04:24 ए एम से 05:07 ए एम