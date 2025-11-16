Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 16 नवंबर 2025: आज 16 नवंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 1947 विश्वावसु
मार्गशीर्ष - पूर्णिमान्त
कार्तिक - अमान्त
तिथि
द्वादशी - 04:47 ए एम, नवम्बर 17 तक
त्रयोदशी
नक्षत्र
हस्त - 02:11 ए एम, नवम्बर 17 तक
चित्रा
योग
विष्कम्भ - 06:47 ए एम तक
प्रीति
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 06:45 ए एम
सूर्यास्त- 05:27 पी एम
चन्द्रोदय- 04:02 ए एम, नवम्बर 17
चन्द्रास्त- 03:04 पी एम
अशुभ काल
राहुकाल- 04:07 पी एम से 05:27 पी एम
यमगण्ड- 12:06 पी एम से 01:26 पी एम
गुलिक- 02:46 पी एम से 04:07 पी एम
शुभ काल
अभिजित मुहूर्त- 11:44 ए एम से 12:27 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त- 04:58 ए एम से 05:51 ए एम