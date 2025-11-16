Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 16 नवंबर 2025: आज 16 नवंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त

शक सम्वत- 1947 विश्वावसु

मार्गशीर्ष - पूर्णिमान्त

कार्तिक - अमान्त

तिथि

द्वादशी - 04:47 ए एम, नवम्बर 17 तक

त्रयोदशी

नक्षत्र

हस्त - 02:11 ए एम, नवम्बर 17 तक

चित्रा

योग

विष्कम्भ - 06:47 ए एम तक

प्रीति

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय- 06:45 ए एम

सूर्यास्त- 05:27 पी एम

चन्द्रोदय- 04:02 ए एम, नवम्बर 17

चन्द्रास्त- 03:04 पी एम

अशुभ काल

राहुकाल- 04:07 पी एम से 05:27 पी एम

यमगण्ड- 12:06 पी एम से 01:26 पी एम

गुलिक- 02:46 पी एम से 04:07 पी एम

शुभ काल

अभिजित मुहूर्त- 11:44 ए एम से 12:27 पी एम

ब्रह्म मुहूर्त- 04:58 ए एम से 05:51 ए एम

