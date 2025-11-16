scorecardresearch
 

Feedback

Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 16 नवंबर 2025: आज 16 नवंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

Aaj 16 November 2025 का पंचांग (Aaj ka Panchang): पंचांग- 16 नवंबर 2025

Advertisement
X
aaj_ka_panchang horoscope
aaj_ka_panchang horoscope

विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 1947 विश्वावसु
मार्गशीर्ष - पूर्णिमान्त
कार्तिक - अमान्त 

तिथि 
द्वादशी - 04:47 ए एम, नवम्बर 17 तक
त्रयोदशी

नक्षत्र
हस्त - 02:11 ए एम, नवम्बर 17 तक
चित्रा

सम्बंधित ख़बरें

जानिए 15 नवंबर 2025, दिन- शनिवार का पंचांग और शुभ मुहूर्त 
आज 15 नवंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह 
आज 14 नवंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह 
जानिए 14 नवंबर 2025, दिन- शुक्रवार का पंचांग और शुभ मुहूर्त 
जानिए 13 नवंबर 2025, दिन- गुरुवार का पंचांग और शुभ मुहूर्त 

योग 
विष्कम्भ - 06:47 ए एम तक
प्रीति

सूर्य और चंद्रमा का समय 
सूर्योदय- 06:45 ए एम
सूर्यास्त- 05:27 पी एम
चन्द्रोदय- 04:02 ए एम, नवम्बर 17
चन्द्रास्त- 03:04 पी एम

अशुभ काल 
राहुकाल- 04:07 पी एम से 05:27 पी एम
यमगण्ड- 12:06 पी एम से 01:26 पी एम
गुलिक- 02:46 पी एम से 04:07 पी एम

शुभ काल 
अभिजित मुहूर्त- 11:44 ए एम से 12:27 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त- 04:58 ए एम से 05:51 ए एम

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव रिजल्ट 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement