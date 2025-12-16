scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 16 दिसंबर 2025: आज 16 दिसंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

Aaj 16 December 2025 का पंचांग (Aaj ka Panchang): आज का पंचांग

Advertisement
X
aaj_ka_panchang horoscope
aaj_ka_panchang horoscope

पंचांग- 16 दिसंबर 2025

विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 1947, विश्वावसु
पूर्णिमांत- पौष
अमांत- मार्गशीर्ष

तिथि
कृष्ण पक्ष द्वादशी- दिसंबर 15 09:20 PM- दिसंबर 16 11:57 PM
कृष्ण पक्ष त्रयोदशी- दिसंबर 16 11:57 PM- दिसंबर 18 02:32 AM

सम्बंधित ख़बरें

आज 15 दिसंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह 
जानिए 15 दिसंबर 2025, दिन- सोमवार का पंचांग और शुभ मुहूर्त 
आज 14 दिसंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह 
जानिए 14 दिसंबर 2025, दिन- रविवार का पंचांग और शुभ मुहूर्त 
आज 13 दिसंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह 

नक्षत्र
स्वाति- दिसंबर 15 11:08 AM- दिसंबर 16 02:09 PM
विशाखा- दिसंबर 16 02:09 PM- दिसंबर 17 05:11 PM

योग
अतिगण्ड- दिसंबर 15 12:30 PM- दिसंबर 16 01:22 PM
सुकर्मा- दिसंबर 16 01:22 PM- दिसंबर 17 02:16 PM

सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 7:05 AM
सूर्यास्त- 5:39 PM
चन्द्रोदय- दिसंबर 16 3:41 AM
चन्द्रास्त- दिसंबर 16 2:51 PM

अशुभ काल
राहू- 3:01 PM- 4:20 PM
यम गण्ड- 9:43 AM- 11:03 AM
गुलिक- 12:22 PM- 1:41 PM
दुर्मुहूर्त- 09:12 AM- 09:54 AM, 11:02 PM- 11:55 PM
वर्ज्यम्- 08:27 PM- 10:15 PM

शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त- 12:01 PM- 12:43 PM
अमृत काल- None
ब्रह्म मुहूर्त- 05:29 AM- 06:17 AM

Advertisement

शुभ योग
त्रिपुष्कर योग- दिसंबर 16 02:09 PM- दिसंबर 16 11:57 PM

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement