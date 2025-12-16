Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 16 दिसंबर 2025: आज 16 दिसंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 16 दिसंबर 2025
विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 1947, विश्वावसु
पूर्णिमांत- पौष
अमांत- मार्गशीर्ष
तिथि
कृष्ण पक्ष द्वादशी- दिसंबर 15 09:20 PM- दिसंबर 16 11:57 PM
कृष्ण पक्ष त्रयोदशी- दिसंबर 16 11:57 PM- दिसंबर 18 02:32 AM
नक्षत्र
स्वाति- दिसंबर 15 11:08 AM- दिसंबर 16 02:09 PM
विशाखा- दिसंबर 16 02:09 PM- दिसंबर 17 05:11 PM
योग
अतिगण्ड- दिसंबर 15 12:30 PM- दिसंबर 16 01:22 PM
सुकर्मा- दिसंबर 16 01:22 PM- दिसंबर 17 02:16 PM
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 7:05 AM
सूर्यास्त- 5:39 PM
चन्द्रोदय- दिसंबर 16 3:41 AM
चन्द्रास्त- दिसंबर 16 2:51 PM
अशुभ काल
राहू- 3:01 PM- 4:20 PM
यम गण्ड- 9:43 AM- 11:03 AM
गुलिक- 12:22 PM- 1:41 PM
दुर्मुहूर्त- 09:12 AM- 09:54 AM, 11:02 PM- 11:55 PM
वर्ज्यम्- 08:27 PM- 10:15 PM
शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त- 12:01 PM- 12:43 PM
अमृत काल- None
ब्रह्म मुहूर्त- 05:29 AM- 06:17 AM
शुभ योग
त्रिपुष्कर योग- दिसंबर 16 02:09 PM- दिसंबर 16 11:57 PM