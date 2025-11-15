Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 15 नवंबर 2025: आज 15 नवंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 15 नवंबर 2025

विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त

शक सम्वत- 1947, विश्वावसु

पूर्णिमांत- मार्गशीर्ष

अमांत- कार्तिक

तिथि

कृष्ण पक्ष एकादशी - 02:37 ए एम, नवम्बर 16 तक

नक्षत्र

उत्तराफाल्गुनी - 11:34 पी एम तक

योग

विष्कम्भ - पूर्ण रात्रि तक

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय- 6:44 AM

सूर्यास्त- 5:28 PM

चन्द्रोदय- 03:08 ए एम, नवम्बर 16

चन्द्रास्त- 02:37 पी एम

अशुभ काल

राहू- 09:25 ए एम से 10:45 ए एम

यम गण्ड- 01:26 पी एम से 02:46 पी एम

कुलिक-06:44 ए एम से 08:04 ए एम

दुर्मुहूर्त- 06:44 ए एम से 07:27 ए एम, 07:27 ए एम से 08:10 ए एम

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त- 11:44 ए एम से 12:27 पी एम

अमृत काल- 03:42 पी एम से 05:27 पी एम

ब्रह्म मुहूर्त- 04:56 ए एम से 05:49 ए एम

