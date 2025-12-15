scorecardresearch
 
Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 15 दिसंबर 2025: आज 15 दिसंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

Aaj 15 December 2025 का पंचांग (Aaj ka Panchang): आज का पंचांग

aaj_ka_panchang horoscope

पंचांग- 15 दिसंबर 2025

विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 1947, विश्वावसु
पूर्णिमांत- पौष
अमांत- मार्गशीर्ष

तिथि
कृष्ण पक्ष एकादशी- दिसंबर 14 06:50 PM- दिसंबर 15 09:20 PM
कृष्ण पक्ष द्वादशी- दिसंबर 15 09:20 PM- दिसंबर 16 11:57 PM

नक्षत्र
चित्रा- दिसंबर 14 08:18 AM- दिसंबर 15 11:08 AM
स्वाति- दिसंबर 15 11:08 AM- दिसंबर 16 02:09 PM

योग
शोभन- दिसंबर 14 11:45 AM- दिसंबर 15 12:30 PM
अतिगण्ड- दिसंबर 15 12:30 PM- दिसंबर 16 01:22 PM

सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 7:04 AM
सूर्यास्त- 5:39 PM
चन्द्रोदय- दिसंबर 15 2:49 AM
चन्द्रास्त- दिसंबर 15 2:17 PM

अशुभ काल
राहू- 8:24 AM- 9:43 AM
यम गण्ड- 11:02 AM- 12:22 PM
कुलिक- 1:41 PM- 3:00 PM
दुर्मुहूर्त- 12:43 PM- 01:25 PM, 02:49 PM- 03:32 PM
वर्ज्यम्- 05:26 PM- 07:14 PM

शुभ योग
अभिजीत मुहूर्त- 12:00 PM- 12:43 PM
अमृत काल- 04:09 AM- 05:57 AM
ब्रह्म मुहूर्त- 05:29 AM- 06:17 AM

---- समाप्त ----
