Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 14 दिसंबर 2025: आज 14 दिसंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 14 दिसंबर 2025
विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 1947, विश्वावसु
पूर्णिमांत- पौष
अमांत- मार्गशीर्ष
तिथि
कृष्ण पक्ष दशमी- दिसंबर 13 04:38 PM- दिसंबर 14 06:50 PM
कृष्ण पक्ष एकादशी- दिसंबर 14 06:50 PM- दिसंबर 15 09:20 PM
नक्षत्र
हस्त- दिसंबर 13 05:50 AM- दिसंबर 14 08:18 AM
चित्रा- दिसंबर 14 08:18 AM- दिसंबर 15 11:08 AM
योग
सौभाग्य- दिसंबर 13 11:16 AM- दिसंबर 14 11:45 AM
शोभन- दिसंबर 14 11:45 AM- दिसंबर 15 12:30 PM
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 7:04 AM
सूर्यास्त- 5:39 PM
चन्द्रोदय- दिसंबर 14 1:58 AM
चन्द्रास्त- दिसंबर 14 1:45 PM
अशुभ काल
राहू- 4:19 PM- 5:38 PM
यम गण्ड- 12:21 PM- 1:40 PM
गुलिक- 3:00 PM- 4:19 PM
दुर्मुहूर्त- 04:14 PM- 04:56 PM
वर्ज्यम्- 05:15 PM- 07:02 PM
शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त- 12:00 PM- 12:42 PM
अमृत काल- 03:58 AM- 05:45 AM
ब्रह्म मुहूर्त- 05:28 AM- 06:16 AM
शुभ योग
अमृतसिद्धि योग- दिसंबर 14 07:04 AM- दिसंबर 14 08:18 AM
सर्वार्थसिद्धि योग- दिसंबर 14 07:04 AM- दिसंबर 14 08:18 AM