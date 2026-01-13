Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 13 जनवरी 2026: आज 13 जनवरी 2026 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 13 दिसंबर 2026
विक्रम संवत- 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत- 1948, पराभव
पूर्णिमांत- मार्गशीर्ष
अमांत- मार्गशीर्ष
तिथि
शुक्ल पक्ष चतुर्थी- दिसंबर 12 02:06 PM- दिसंबर 13 04:47 PM
शुक्ल पक्ष पंचमी- दिसंबर 13 04:47 PM- दिसंबर 14 07:16 PM
नक्षत्र
श्रवण- दिसंबर 13 06:12 AM- दिसंबर 14 09:12 AM
योग
ध्रुव- दिसंबर 12 11:16 AM- दिसंबर 13 12:14 PM
व्याघात- दिसंबर 13 12:14 PM- दिसंबर 14 01:04 PM
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 7:03 AM
सूर्यास्त- 5:38 PM
चन्द्रोदय- दिसंबर 13 10:11 AM
चन्द्रास्त- दिसंबर 13 9:22 PM
अशुभ काल
राहू- 4:19 PM- 5:38 PM
यम गण्ड- 12:20 PM- 1:40 PM
कुलिक- 2:59 PM- 4:19 PM
दुर्मुहूर्त- 04:13 PM- 04:56 PM
वर्ज्यम्- 10:42 AM- 12:30 PM
शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त- 11:59 AM- 12:42 PM
अमृत काल- 09:29 PM- 11:17 PM
ब्रह्म मुहूर्त- 05:27 AM- 06:15 AM
शुभ योग
सर्वार्थसिद्धि योग- दिसंबर 13 06:12 AM- दिसंबर 14 09:12 AM