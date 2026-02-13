Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 13 फ़रवरी 2026: आज 13 फरवरी 2026 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 13 फरवरी 2026

विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त

शक सम्वत- 1947 विश्वावसु

फाल्गुन - पूर्णिमान्त

माघ - अमान्त

तिथि

एकादशी - 02:25 पी एम तक

द्वितीया

नक्षत्र

मूल - 04:12 पी एम तक

पूर्वाषाढा

योग

वज्र - 03:23 ए एम, फरवरी 14 तक

सिद्धि

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय- 07:01 ए एम

सूर्यास्त- 06:10 पी एम

चन्द्रोदय- 04:53 ए एम, फरवरी 14

चन्द्रास्त- 02:10 पी एम

अशुभ काल

राहुकाल- 11:12 ए एम से 12:35 पी एम

यमगण्ड- 03:23 पी एम से 04:46 पी एम

गुलिक- 08:25 ए एम से 09:48 ए एम

शुभ काल

अभिजित मुहूर्त- 12:13 पी एम से 12:58 पी एम

ब्रह्म मुहूर्त- 05:18 ए एम से 06:10 ए एम

---- समाप्त ----