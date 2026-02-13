Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 13 फ़रवरी 2026: आज 13 फरवरी 2026 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 13 फरवरी 2026
विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 1947 विश्वावसु
फाल्गुन - पूर्णिमान्त
माघ - अमान्त
तिथि
एकादशी - 02:25 पी एम तक
द्वितीया
नक्षत्र
मूल - 04:12 पी एम तक
पूर्वाषाढा
योग
वज्र - 03:23 ए एम, फरवरी 14 तक
सिद्धि
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 07:01 ए एम
सूर्यास्त- 06:10 पी एम
चन्द्रोदय- 04:53 ए एम, फरवरी 14
चन्द्रास्त- 02:10 पी एम
अशुभ काल
राहुकाल- 11:12 ए एम से 12:35 पी एम
यमगण्ड- 03:23 पी एम से 04:46 पी एम
गुलिक- 08:25 ए एम से 09:48 ए एम
शुभ काल
अभिजित मुहूर्त- 12:13 पी एम से 12:58 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त- 05:18 ए एम से 06:10 ए एम