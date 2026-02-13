scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 13 फ़रवरी 2026: आज 13 फरवरी 2026 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

Aaj 13 February 2026 का पंचांग (Aaj ka Panchang): पंचांग- 13 फरवरी 2026

Advertisement
X
aaj_ka_panchang horoscope
aaj_ka_panchang horoscope

पंचांग- 13 फरवरी 2026

विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 1947 विश्वावसु
फाल्गुन - पूर्णिमान्त
माघ - अमान्त

तिथि 
एकादशी - 02:25 पी एम तक
द्वितीया

सम्बंधित ख़बरें

आज 12 फरवरी 2026 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह
जानिए 12 फरवरी 2026, दिन- गुरुवार का पंचांग और शुभ मुहूर्त
आज 11 फरवरी 2026 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह
जानिए 11 फरवरी 2026, दिन- बुधवार का पंचांग और शुभ मुहूर्त
आज का पंचांग 10 फरवरी 2026

नक्षत्र
मूल - 04:12 पी एम तक
पूर्वाषाढा

योग 
वज्र - 03:23 ए एम, फरवरी 14 तक
सिद्धि

सूर्य और चंद्रमा का समय 
सूर्योदय- 07:01 ए एम
सूर्यास्त- 06:10 पी एम
चन्द्रोदय- 04:53 ए एम, फरवरी 14
चन्द्रास्त- 02:10 पी एम

अशुभ काल 
राहुकाल- 11:12 ए एम से 12:35 पी एम
यमगण्ड- 03:23 पी एम से 04:46 पी एम
गुलिक- 08:25 ए एम से 09:48 ए एम

शुभ काल 
अभिजित मुहूर्त- 12:13 पी एम से 12:58 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त- 05:18 ए एम से 06:10 ए एम

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement