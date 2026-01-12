Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 12 जनवरी 2026: आज 12 जनवरी 2026 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 12 जनवरी 2026
विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 1947 विश्वावसु
माघ - पूर्णिमान्त
पौष - अमान्त
तिथि
नवमी - 12:42 पी एम तक
दशमी
नक्षत्र
स्वाती - 09:05 पी एम तक
विशाखा
योग
धृति - 06:12 पी एम तकⓘ
शूलⓘ
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय -07:15 ए एम
सूर्यास्त- 05:44 पी एम
चन्द्रोदय- 02:33 ए एम, जनवरी 13
चन्द्रास्त- 12:35 पी एम
अशुभ काल
राहुकाल- 08:34 ए एम से 09:52 ए एम
यमगण्ड- 11:11 ए एम से 12:29 पी एम
गुलिक- 01:48 पी एम से 03:07 पी एम
शुभ काल
अभिजित मुहूर्त- 12:09 पी एम से 12:50 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त- 05:27 ए एम से 06:21 ए एम