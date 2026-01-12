scorecardresearch
 
Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 12 जनवरी 2026: आज 12 जनवरी 2026 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

Aaj 12 January 2026 का पंचांग (Aaj ka Panchang): पंचांग- 12 जनवरी 2026

पंचांग-  12 जनवरी 2026

विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 1947 विश्वावसु
माघ - पूर्णिमान्त
पौष - अमान्त

तिथि 
नवमी - 12:42 पी एम तक
दशमी

नक्षत्र
स्वाती - 09:05 पी एम तक
विशाखा

योग 
धृति - 06:12 पी एम तकⓘ
शूलⓘ

सूर्य और चंद्रमा का समय 
सूर्योदय -07:15 ए एम
सूर्यास्त-     05:44 पी एम
चन्द्रोदय- 02:33 ए एम, जनवरी 13
चन्द्रास्त- 12:35 पी एम

अशुभ काल 
राहुकाल- 08:34 ए एम से 09:52 ए एम
यमगण्ड- 11:11 ए एम से 12:29 पी एम
गुलिक- 01:48 पी एम से 03:07 पी एम

शुभ काल 
अभिजित मुहूर्त- 12:09 पी एम से 12:50 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त- 05:27 ए एम से 06:21 ए एम

