Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 12 फ़रवरी 2026: आज 12 फरवरी 2026 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

Aaj 12 February 2026 का पंचांग (Aaj ka Panchang): आज का पंचांग

पंचांग- 12 फरवरी 2026

विक्रम संवत- 2081, पिंगल
शक सम्वत- 1946, क्रोधी
पूर्णिमांत- माघ
अमांत- माघ

तिथि
शुक्ल पक्ष पूर्णिमा- फरवरी 11 06:55 PM- फरवरी 12 07:23 PM
कृष्ण पक्ष प्रतिपदा- फरवरी 12 07:23 PM- फरवरी 13 08:22 PM

नक्षत्र
आश्लेषा- फरवरी 11 06:34 PM- फरवरी 12 07:35 PM
मघा- फरवरी 12 07:35 PM- फरवरी 13 09:07 PM

योग
सौभाग्य- फरवरी 11 09:05 AM- फरवरी 12 08:06 AM
शोभन- फरवरी 12 08:06 AM- फरवरी 13 07:31 AM

सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 7:05 AM
सूर्यास्त- 6:17 PM
चन्द्रोदय- फरवरी 12 6:14 PM
चन्द्रास्त- फरवरी 13 7:30 AM

अशुभ काल
राहू- 12:41 PM- 2:05 PM
यम गण्ड- 8:29 AM- 9:53 AM
कुलिक- 11:17 AM- 12:41 PM
दुर्मुहूर्त- 12:18 PM- 01:03 PM
वर्ज्यम्- 07:55 AM- 09:35 AM

शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त- Nil
अमृत काल- 05:59 PM- 07:39 PM
ब्रह्म मुहूर्त- 05:28 AM- 06:16 AM

शुभ योग
सर्वार्थसिद्धि योग- फरवरी 11 06:34 PM- फरवरी 12 07:04 AM

---- समाप्त ----
