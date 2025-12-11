scorecardresearch
 
Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 11 दिसंबर 2025: आज 11 दिसंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

Aaj 11 December 2025 का पंचांग (Aaj ka Panchang): आज का पंचांग

पंचांग- 11 दिसंबर 2025

विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 1947, विश्वावसु
पूर्णिमांत- पौष
अमांत- मार्गशीर्ष

तिथि
कृष्ण पक्ष सप्तमी - 01:56 पी एम तक

नक्षत्र
पूर्वाफाल्गुनी - 03:55 ए एम, दिसम्बर 12 तक

योग
विष्कम्भ - 11:40 ए एम तक

सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 07:04 ए एम
सूर्यास्त- 05:25 पी एम
चन्द्रोदय- 12:08 ए एम, दिसम्बर 12
चन्द्रास्त-  12:11 पी एम

अशुभ काल
राहू- 01:32 पी एम से 02:50 पी एम
यम गण्ड- 07:04 ए एम से 08:21 ए एम
गुलिक- 09:39 ए एम से 10:57 ए एम
दुर्मुहूर्त- 10:31 ए एम से 11:12 ए एम, 02:39 पी एम से 03:21 पी एम
वर्ज्यम्- 11:08 ए एम से 12:49 पी एम

शुभ काल

अभिजित मुहूर्त- 11:54 ए एम से 12:35 पी एम
अमृत काल- 09:12 पी एम से 10:53 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त- 05:15 ए एम से 06:09 ए एम

---- समाप्त ----
