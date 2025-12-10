scorecardresearch
 
Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 10 दिसंबर 2025: आज 10 दिसंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

Aaj 10 December 2025 का पंचांग (Aaj ka Panchang): आज का पंचांग

पंचांग- 10 दिसंबर 2025

विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 1947, विश्वावसु
पूर्णिमांत- पौष
अमांत- मार्गशीर्ष

तिथि
कृष्ण पक्ष षष्ठी- दिसंबर 09 02:29 PM- दिसंबर 10 01:46 PM

नक्षत्र
मघा- दिसंबर 10 02:22 AM- दिसंबर 11 02:44 AM

योग
वैधृति- दिसंबर 09 02:33 PM- दिसंबर 10 12:45 PM

सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 7:00 AM
सूर्यास्त- 5:37 PM
चन्द्रोदय- 10:24 PM
चन्द्रास्त-  11:39 AM

अशुभ काल
राहू- 12:14 पी एम से 01:32 पी एम
यम गण्ड- 08:21 ए एम से 09:39 ए एम
गुलिक- 10:56 ए एम से 12:14 पी एम
दुर्मुहूर्त- 11:53 ए एम से 12:35 पी एम
वर्ज्यम्- 02:33 पी एम से 04:11 पी एम

शुभ काल

अमृत काल- 12:18 ए एम, दिसम्बर 11 से 01:55 ए एम, दिसम्बर 11
ब्रह्म मुहूर्त- 05:14 ए एम से 06:09 ए एम

शुभ योग
रवि योग- 07:03 ए एम से 02:44 ए एम, दिसम्बर 11    

---- समाप्त ----
