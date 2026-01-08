Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 8 जनवरी 2026: आज 8 जनवरी 2026 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 8 जनवरी 2026
विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 1947, विश्वावसु
पूर्णिमांत- माघ
अमांत- पौष
तिथि
कृष्ण पक्ष षष्ठी- जनवरी 08 06:33 AM- जनवरी 09 07:05 AM
कृष्ण पक्ष सप्तमी- जनवरी 09 07:05 AM- जनवरी 10 08:24 AM
नक्षत्र
पूर्व फाल्गुनी- जनवरी 07 11:56 AM- जनवरी 08 12:24 PM
उत्तर फाल्गुनी- जनवरी 08 12:24 PM- जनवरी 09 01:40 PM
योग
सौभाग्य- जनवरी 07 06:33 PM- जनवरी 08 05:25 PM
शोभन- जनवरी 08 05:25 PM- जनवरी 09 04:55 PM
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 7:14 AM
सूर्यास्त- 5:53 PM
चन्द्रोदय- जनवरी 08 10:58 PM
चन्द्रास्त- जनवरी 09 11:14 AM
अशुभ काल
राहू- 1:53 PM- 3:13 PM
यम गण्ड- 7:14 AM- 8:33 AM
कुलिक- 9:53 AM- 11:13 AM
दुर्मुहूर्त- 10:47 AM- 11:29 AM, 03:02 PM- 03:45 PM
वर्ज्यम्- 07:59 PM- 09:40 PM
शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त- 12:12 PM- 12:54 PM
अमृत काल- 05:52 AM- 07:30 AM, 06:05 AM- 07:46 AM
ब्रह्म मुहूर्त- 05:38 AM- 06:26 AM