Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 8 दिसंबर 2025: आज 8 दिसंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

Aaj 8 December 2025 का पंचांग (Aaj ka Panchang): आज का पंचांग 8 दिसंबर

aaj_ka_panchang horoscope
पंचांग- 8 दिसंबर  2025

विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 1947 विश्वावसु
पौष - पूर्णिमान्त
मार्गशीर्ष - अमान्त 

तिथि 
चतुर्थी - 04:03 पी एम तक
पञ्चमी

नक्षत्र
पुष्य - 02:52 ए एम, दिसम्बर 09 तक
अश्लेशा

योग 
ब्रह्म - 05:01 पी एम तक
अतिगण्ड

सूर्य और चंद्रमा का समय 
सूर्योदय : 07:02 ए एम
सूर्यास्त- 05:24 पी एम
चन्द्रोदय- 09:05 पी एम
चन्द्रास्त- 10:23 ए एम

अशुभ काल 
राहुकाल- 08:20 ए एम से 09:37 ए एम
यमगण्ड- 10:55 ए एम से 12:13 पी एम
गुलिक- 01:31 पी एम से 02:49 पी एम

शुभ काल 
अभिजित मुहूर्त- 11:52 ए एम से 12:34 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त- 05:13 ए एम से 06:07 ए एम

---- समाप्त ----
