Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 7 दिसंबर 2025: आज 7 दिसंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 7 दिसंबर
विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 1947, विश्वावसु
पूर्णिमांत- पौष
अमांत- मार्गशीर्ष
तिथि
कृष्ण पक्ष तृतीया- दिसंबर 06 09:25 PM – दिसंबर 07 06:25 PM
कृष्ण पक्ष चतुर्थी- दिसंबर 07 06:25 PM – दिसंबर 08 04:03 PM
नक्षत्र
पुनर्वसु- दिसंबर 07 06:13 AM – दिसंबर 08 04:11 AM
पुष्य- दिसंबर 08 04:11 AM – दिसंबर 09 02:52 AM
योग
शुक्ल- दिसंबर 06 11:45 PM – दिसंबर 07 08:07 PM
ब्रह्म- दिसंबर 07 08:07 PM – दिसंबर 08 05:01 PM
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 6:59 AM
सूर्यास्त- 5:37 PM
चन्द्रोदय- दिसंबर 07 8:15 PM
चन्द्रास्त- दिसंबर 08 10:16 AM
अशुभ काल
राहू- 4:17 PM – 5:36 PM
यम गण्ड- 12:18 PM – 1:37 PM
कुलिक- 2:57 PM – 4:17 PM
दुर्मुहूर्त- 04:11 PM – 04:54 PM
वर्ज्यम्- 05:12 PM – 06:40 PM
शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त- 11:57 AM – 12:39 PM
अमृत काल- 01:59 AM – 03:27 AM
ब्रह्म मुहूर्त- 05:24 AM – 06:12 AM
शुभ योग
रवि पुष्य योग- दिसंबर 08 04:11 AM- दिसंबर 08 07:00 AM
सर्वार्थसिद्धि योग- दिसंबर 08 04:11 AM- दिसंबर 09 02:52 AM