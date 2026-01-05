Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 5 जनवरी 2026: आज 5 जनवरी 2026 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 5 जनवरी 2026
विक्रम संवत- 2082 कालयुक्त
शक सम्वत- 1947 विश्वावसु
माघ - पूर्णिमान्त
पौष - अमान्त
तिथि
प्रतिपदा - 12:29 पी एम तक
द्वितीया
नक्षत्र
पुनर्वसु - 03:11 पी एम तक
पुष्य
योग
वैधृति - 01:47 ए एम, जनवरी 05 तक
विष्कम्भ
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 07:15 ए एम
सूर्यास्त- 05:38 पी एम
चन्द्रोदय- 06:40 पी एम
चन्द्रास्त- 08:09 ए एम
अशुभ काल
राहुकाल- 04:20 पी एम से 05:38 पी एम
12:26 पी एम से 01:44 पी एम
03:02 पी एम से 04:20 पी एम
शुभ काल
अभिजित मुहूर्त- 12:05 पी एम से 12:47 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त- 05:26 ए एम से 06:20 ए एम