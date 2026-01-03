scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 4 जनवरी 2026: 4 जनवरी 2026 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

Aaj 4 January 2026 का पंचांग (Aaj ka Panchang): आज का पंचांग

Advertisement
X
aaj_ka_panchang horoscope
aaj_ka_panchang horoscope

पंचांग- 4 जनवरी 2026

विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 1947, विश्वावसु
पूर्णिमांत- माघ
अमांत- पौष

तिथि
कृष्ण पक्ष प्रतिपदा- जनवरी 03 03:32 PM- जनवरी 04 12:30 PM
कृष्ण पक्ष द्वितीया- जनवरी 04 12:30 PM- जनवरी 05 09:56 AM

सम्बंधित ख़बरें

आज का पंचांग 3 जनवरी 2026
जानिए 03 जनवरी 2026, दिन- शनिवार का पंचांग और शुभ मुहूर्त
जानिए 02 जनवरी 2026, दिन- शुक्रवार का पंचांग और शुभ मुहूर्त
आज का पंचांग 2 जनवरी 2026
आज 1 जनवरी 2026 का मुहूर्त, राहु काल, जानें 2026 के पहले दिन कैसी है ग्रह-नक्षत्रों की चाल

नक्षत्र
पुनर्वसु- जनवरी 03 05:27 PM- जनवरी 04 03:11 PM
पुष्य- जनवरी 04 03:11 PM- जनवरी 05 01:24 PM

योग
वैधृति- जनवरी 04 05:15 AM- जनवरी 05 01:47 AM
विष्कुम्भ- जनवरी 05 01:47 AM- जनवरी 05 10:46 PM

सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 7:13 AM
सूर्यास्त- 5:50 PM
चन्द्रोदय- जनवरी 04 6:59 PM
चन्द्रास्त- जनवरी 05 8:50 AM

अशुभ काल
राहू- 4:30 PM- 5:50 PM
यम गण्ड- 12:31 PM- 1:51 PM
कुलिक- 3:10 PM- 4:30 PM
दुर्मुहूर्त- 04:25 PM- 05:07 PM
वर्ज्यम्- 10:35 PM- 12:04 AM

शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त- 12:10 PM- 12:52 PM
अमृत काल- 12:59 PM- 02:26 PM
ब्रह्म मुहूर्त- 05:37 AM- 06:25 AM

Advertisement

शुभ योग
त्रिपुष्कर योग- जनवरी 04 12:30 PM- जनवरी 04 03:11 PM
रवि पुष्य योग- जनवरी 04 03:11 PM- जनवरी 05 07:13 AM
सर्वार्थसिद्धि योग- जनवरी 04 03:11 PM- जनवरी 05 01:24 PM

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    ईरान प्रोटेस्ट लाइव
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement