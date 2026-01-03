Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 4 जनवरी 2026: 4 जनवरी 2026 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 4 जनवरी 2026

और पढ़ें

विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त

शक सम्वत- 1947, विश्वावसु

पूर्णिमांत- माघ

अमांत- पौष

तिथि

कृष्ण पक्ष प्रतिपदा- जनवरी 03 03:32 PM- जनवरी 04 12:30 PM

कृष्ण पक्ष द्वितीया- जनवरी 04 12:30 PM- जनवरी 05 09:56 AM

नक्षत्र

पुनर्वसु- जनवरी 03 05:27 PM- जनवरी 04 03:11 PM

पुष्य- जनवरी 04 03:11 PM- जनवरी 05 01:24 PM

योग

वैधृति- जनवरी 04 05:15 AM- जनवरी 05 01:47 AM

विष्कुम्भ- जनवरी 05 01:47 AM- जनवरी 05 10:46 PM

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय- 7:13 AM

सूर्यास्त- 5:50 PM

चन्द्रोदय- जनवरी 04 6:59 PM

चन्द्रास्त- जनवरी 05 8:50 AM

अशुभ काल

राहू- 4:30 PM- 5:50 PM

यम गण्ड- 12:31 PM- 1:51 PM

कुलिक- 3:10 PM- 4:30 PM

दुर्मुहूर्त- 04:25 PM- 05:07 PM

वर्ज्यम्- 10:35 PM- 12:04 AM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त- 12:10 PM- 12:52 PM

अमृत काल- 12:59 PM- 02:26 PM

ब्रह्म मुहूर्त- 05:37 AM- 06:25 AM

Advertisement

शुभ योग

त्रिपुष्कर योग- जनवरी 04 12:30 PM- जनवरी 04 03:11 PM

रवि पुष्य योग- जनवरी 04 03:11 PM- जनवरी 05 07:13 AM

सर्वार्थसिद्धि योग- जनवरी 04 03:11 PM- जनवरी 05 01:24 PM

---- समाप्त ----