Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 4 जनवरी 2026: 4 जनवरी 2026 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 4 जनवरी 2026
विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 1947, विश्वावसु
पूर्णिमांत- माघ
अमांत- पौष
तिथि
कृष्ण पक्ष प्रतिपदा- जनवरी 03 03:32 PM- जनवरी 04 12:30 PM
कृष्ण पक्ष द्वितीया- जनवरी 04 12:30 PM- जनवरी 05 09:56 AM
नक्षत्र
पुनर्वसु- जनवरी 03 05:27 PM- जनवरी 04 03:11 PM
पुष्य- जनवरी 04 03:11 PM- जनवरी 05 01:24 PM
योग
वैधृति- जनवरी 04 05:15 AM- जनवरी 05 01:47 AM
विष्कुम्भ- जनवरी 05 01:47 AM- जनवरी 05 10:46 PM
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 7:13 AM
सूर्यास्त- 5:50 PM
चन्द्रोदय- जनवरी 04 6:59 PM
चन्द्रास्त- जनवरी 05 8:50 AM
अशुभ काल
राहू- 4:30 PM- 5:50 PM
यम गण्ड- 12:31 PM- 1:51 PM
कुलिक- 3:10 PM- 4:30 PM
दुर्मुहूर्त- 04:25 PM- 05:07 PM
वर्ज्यम्- 10:35 PM- 12:04 AM
शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त- 12:10 PM- 12:52 PM
अमृत काल- 12:59 PM- 02:26 PM
ब्रह्म मुहूर्त- 05:37 AM- 06:25 AM
शुभ योग
त्रिपुष्कर योग- जनवरी 04 12:30 PM- जनवरी 04 03:11 PM
रवि पुष्य योग- जनवरी 04 03:11 PM- जनवरी 05 07:13 AM
सर्वार्थसिद्धि योग- जनवरी 04 03:11 PM- जनवरी 05 01:24 PM