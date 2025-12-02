Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 2 दिसंबर 2025: आज 2 दिसंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 2 दिसंबर 2025
विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 1947, विश्वावसु
पूर्णिमांत- मार्गशीर्ष
अमांत- मार्गशीर्ष
तिथि
शुक्ल पक्ष द्वादशी- दिसंबर 01 07:01 PM- दिसंबर 02 03:57 PM
नक्षत्र
अश्विनी- दिसंबर 01 11:18 PM- दिसंबर 02 08:51 PM
योग
वरीयान- दिसंबर 02 12:58 AM- दिसंबर 02 09:08 PM
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 6:57 AM
सूर्यास्त- 5:24 PM
चन्द्रोदय- 2:59 PM
चन्द्रास्त- दिसंबर 03 4:53 AM
अशुभ काल
राहू- 02:47 पी एम से 04:06 पी एम
यम गण्ड- 09:34 ए एम से 10:52 ए एम
कुलिक- 12:11 पी एम से 01:29 पी एम
दुर्मुहूर्त- 09:03 ए एम से 09:44 ए एम, 10:49 पी एम से 11:44 पी एम
वर्ज्यम्- 05:16 पी एम से 06:42 पी एम, 05:19 ए एम, दिसम्बर 03 से 06:43 ए एम, दिसम्बर 03
शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त- 11:54 AM- 12:37 PM
अमृत काल- 09:03 PM- 10:32 PM
ब्रह्म मुहूर्त- 05:20 AM- 06:08 AM
शुभ योग
सर्वार्थ सिद्धि योग- 06:57 ए एम से 08:51 पी एम
अमृत सिद्धि योग- 06:57 ए एम से 08:51 पी एम
रवि योग- 08:51 पी एम से 01:22 ए एम, दिसम्बर 03