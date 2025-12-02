scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 2 दिसंबर 2025: आज 2 दिसंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

Aaj 2 December 2025 का पंचांग (Aaj ka Panchang): आज का पंचांग

Advertisement
X
aaj_ka_panchang horoscope
aaj_ka_panchang horoscope

पंचांग- 2 दिसंबर 2025

विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 1947, विश्वावसु
पूर्णिमांत- मार्गशीर्ष
अमांत- मार्गशीर्ष

तिथि
शुक्ल पक्ष द्वादशी- दिसंबर 01 07:01 PM- दिसंबर 02 03:57 PM

सम्बंधित ख़बरें

जानिए 1 दिसंबर 2025, दिन- सोमवार का पंचांग और शुभ मुहूर्त 
आज 1 दिसंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह 
जानिए 30 नवंबर 2025, दिन- रविवार का पंचांग और शुभ मुहूर्त 
आज 30 नवंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह 
आज 29 नवंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह 

नक्षत्र
अश्विनी- दिसंबर 01 11:18 PM- दिसंबर 02 08:51 PM

योग
वरीयान- दिसंबर 02 12:58 AM- दिसंबर 02 09:08 PM

सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 6:57 AM
सूर्यास्त- 5:24 PM
चन्द्रोदय- 2:59 PM
चन्द्रास्त- दिसंबर 03 4:53 AM

अशुभ काल
राहू- 02:47 पी एम से 04:06 पी एम
यम गण्ड- 09:34 ए एम से 10:52 ए एम
कुलिक- 12:11 पी एम से 01:29 पी एम
दुर्मुहूर्त- 09:03 ए एम से 09:44 ए एम, 10:49 पी एम से 11:44 पी एम
वर्ज्यम्- 05:16 पी एम से 06:42 पी एम, 05:19 ए एम, दिसम्बर 03 से 06:43 ए एम, दिसम्बर 03

शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त- 11:54 AM- 12:37 PM
अमृत काल- 09:03 PM- 10:32 PM
ब्रह्म मुहूर्त- 05:20 AM- 06:08 AM

Advertisement

शुभ योग
सर्वार्थ सिद्धि योग- 06:57 ए एम से 08:51 पी एम
अमृत सिद्धि योग- 06:57 ए एम से 08:51 पी एम
रवि योग- 08:51 पी एम से 01:22 ए एम, दिसम्बर 03

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement