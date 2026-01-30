scorecardresearch
 
Maha Shivratri 2026 kab hai: 15 या 16 फरवरी, कब है महाशिवरात्रि? जानें चार प्रहर की पूजा, शुभ मुहूर्त और खास उपाय

Maha Shivratri 2026 kab hai: महाशिवरात्रि 2026 का पर्व 15 फरवरी को मनाया जाएगा. जानें चार प्रहर की पूजा का शुभ मुहूर्त, पारण का समय, पूजा विधि और महादेव को प्रसन्न करने के खास उपाय क्या रहेंगे.

महाशिवरात्रि 2026 कब है (Photo: ITG)
महाशिवरात्रि 2026 कब है (Photo: ITG)

Maha Shivratri 2026 kab hai: शिवरात्रि, हिंदू परंपरा का एक बहुत बड़ा पर्व है, जिसे फाल्गुन माह में मनाया जाता है. पंचांग के अनुसार, हर साल यह पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुदर्शी तिथि को मनाया जाता है. माना जाता है कि शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का प्राकट्य हुआ था. इसके अलावा, यह भी माना जाता है कि इसी दिन शिव जी का माता पार्वती का विवाह हुआ था. इस दिन महादेव की उपासना से व्यक्ति को सारे सुख प्राप्त हो सकते हैं. शिवरात्रि के दिन व्रत करना, उपवास करना, मंत्र जप करना और रात्रि जागरण करने का विशेष महत्व है. 

वैसे तो, महाशिवरात्रि के दिन आप किसी भी वक्त महादेव और माता पार्वती की पूजा कर सकते हैं. लेकिन इस दिन मध्यरात्रि में रात 11 बजे से 1 बजे के बीच भगवान शिव की उपासना ज्यादा शुभ मानी जाती है. इस बार महाशिवरात्रि का पर्व 15 फरवरी 2026, सोमवार को मनाया जाएगा. 

महाशिवरात्रि 2026 तिथि (Maha Shivratri 2026 Date)

द्रिक पंचांग के अनुसार, महाशिवरात्रि की चतुर्दशी तिथि 15 फरवरी को शाम 5 बजकर 04 मिनट से शुरू होगी और तिथि का समापन 16 फरवरी को शाम 5 बजकर 34 मिनट पर होगा. ऐसे में महाशिवरात्रि 15 फरवरी को मनाई जाएगी.  

पारण का समय 16 फरवरी को सुबह 6 बजकर 33 मिनट से लेकर दोपहर 3 बजकर 10 मिनट तक रहेगा.  

महाशिवरात्रि पर चार पहर का पूजन मुहूर्त (Maha Shivratri 2026 Pujan Muhurat)

निशिथ काल का पूजा का समय- 16 फरवरी की रात 12 बजकर 9 मिनट से लेकर 1 बजकर 1 मिनट 

प्रथम प्रहर पूजन का समय 15 फरवरी को शाम 6 बजकर 11 मिनट से लेकर रात 9 बजकर 23 मिनट तक रहेगा.

दूसरा प्रहर पूजा का समय 15 फरवरी की रात 9 बजकर 23 मिनट से लेकर 16 फरवरी की रात 12 बजकर 35 मिनट तक रहेगा.

तीसरा प्रहर पूजा का समय 16 फरवरी की रात 12 बजकर 35 मिनट से लेकर सुबह 3 बजकर 47 मिनट तक रहेगा.

चौथा प्रहर पूजा का समय 16 फरवरी को सुबह 3 बजकर 47 मिनट से लेकर सुबह 6 बजकर 59 मिनट तक रहेगा. 

महाशिवरात्रि पूजन विधि (Maha Shivratri Pujan Vidhi) 

महाशिवरात्रि पर चारों पहर भगवान शिव का पूजन किया जाता है. इस दिन रुद्राभिषेक के बाद हवन करने का विधान है. शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करें और केसर मिला जल अर्पित करें. पूरी रात दीप जलाकर रखें और चंदन का तिलक लगाएं. भगवान शिव को बेलपत्र, भांग, धतूरा, फल, मिठाई आदि अर्पित करें. ''ऊं नमः शिवाय'' और ''ऊं नमो भगवते रुद्राय'' मंत्रों का जप करें. शिव पुराण का पाठ और रात्रि जागरण करना भी अत्यंत शुभ माना गया है.

महाशिवरात्रि पर जरूर करें ये खास उपाय (Maha Shivratri Upay)

1. महाशिवरात्रि की रात शिव मंदिर जाकर विधिपूर्वक पूजा करें और शिवलिंग के पास देसी घी का दीपक जलाएं. मान्यता है कि इससे आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं.

2. यदि घर में शिवलिंग नहीं है, तो इस दिन एक छोटा शिवलिंग लाकर उसका विधि-विधान से अभिषेक कर स्थापित करें. ऐसा करने से घर में सुख-समृद्धि आती है और दुख-दरिद्रता का नाश होता है.

---- समाप्त ----
