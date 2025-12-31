Jodhpur: गधे से ई-रिक्शा खींचा, शोरूम के बाहर आग लगाई, ग्राहक के गुस्से का वीडियो वायरल

राजस्थान के जोधपुर शहर में पांचवी रोड पर उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब बजाज शोरूम के बाहर एक युवक ने अपने ही ई-रिक्शा में पेट्रोल डालकर आग लगा दी. यह घटना लोगों के लिए हैरान करने वाली थी. आग लगते ही आसपास खड़े लोगों ने तुरंत पानी डालकर आग बुझाई, जिससे बड़ा हादसा टल गया. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया है.

ई-रिक्शा मालिक की पहचान मोहन सोलंकी के रूप में हुई है. मोहन का आरोप है कि उसके ई-रिक्शा की बैटरी खराब थी और कंपनी द्वारा बताए गए 170 किलोमीटर के माइलेज की जगह सिर्फ 74 किलोमीटर का एवरेज मिल रहा था, जिससे वह परेशान था.

बार-बार सर्विस सेंटर के चक्कर, नहीं मिला समाधान

मोहन सोलंकी का कहना है कि वह पिछले 14 दिनों में 8 से ज्यादा बार सर्विस सेंटर गया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ. कंपनी की ओर से हैदराबाद से इंजीनियर बुलाकर ई-रिक्शा की जांच भी कराई गई, फिर भी माइलेज में कोई सुधार नहीं हुआ. इसी नाराजगी में मोहन ने शोरूम के बाहर यह कदम उठाया.

मोहन ने बताया कि उसने यह ई-रिक्शा करीब डेढ़ साल पहले 5 लाख रुपये में खरीदा था. इसमें 70 हजार रुपये डाउन पेमेंट दिया गया था, जबकि बाकी रकम लोन पर है. 13 दिन पहले वह अपना ई-रिक्शा गधे से खिंचवाकर सर्विस सेंटर तक ले गया था, जिसकी तस्वीर भी सामने आई है.

शोरूम संचालक का आरोप, थाने में दी शिकायत

वहीं बजाज शोरूम के मालिक हरीश भंडारी ने मोहन के आरोपों को गलत बताया है. उनका कहना है कि जांच में ई-रिक्शा पूरी तरह ठीक पाया गया था और मोहन बेवजह ई-रिक्शा बदलने का दबाव बना रहा था. शोरूम संचालक ने इस मामले में सरदारपुरा थाने में शिकायत दर्ज कराई है.

घटना के समय मोहन का भाई वीडियो बना रहा था, जबकि उसकी पत्नी रोते हुए उसे रोकने की गुहार लगा रही थी, लेकिन मोहन नहीं माना. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

