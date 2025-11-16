scorecardresearch
 

जोधपुर-बालेसर हाइवे पर बड़ा हादसा, रामदेवरा जा रहे 6 श्रद्धालुओं की मौत, 14 घायल

जोधपुर-बालेसर हाइवे पर रविवार तड़के बड़ा सड़क हादसा हो गया, जिसमें गुजरात से रामदेवरा जा रहे श्रद्धालुओं से भरी टेम्पो की तेज रफ्तार ट्रेलर से टक्कर हो गई. हादसे में छह लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 14 गंभीर रूप से घायल हो गए. घटनास्थल पर अफरातफरी मच गई और सभी घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे की जांच शुरू कर दी है.

सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत. (Photo: Representational )
राजस्थान के जोधपुर जिले में रविवार तड़के एक भीषण सड़क दुर्घटना ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी. राष्ट्रीय राजमार्ग 125 पर बालेसर के पास खारी बेरी गांव के नजदीक श्रद्धालुओं से भरी एक टेम्पो और तेज रफ्तार ट्रेलर की आमने-सामने की टक्कर में छह लोगों की मौत हो गई, जबकि 14 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. सभी मृतक और घायल गुजरात के बनासकांठा और धानसुरा क्षेत्रों के रहने वाले थे और रामदेवरा दर्शन के लिए रवाना हुए थे.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक बालेसर थाना प्रभारी (SHO) मूलसिंह भाटी ने बताया, टेम्पो में लगभग 20 श्रद्धालु सवार थे. सुबह करीब 4 बजे के आसपास जब वाहन खारी बेरी गांव से गुजर रहा था, तभी सामने से आ रहे ट्रेलर ने तेज रफ्तार में टेम्पो को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि तीन महिलाओं सहित छह लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों के शव बालेसर के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखे गए हैं.

दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर कराहते घायलों को स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से तुरंत अस्पताल ले जाया गया. SHO मूलसिंह भाटी ने बताया कि 14 घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए जोधपुर के एमडीएम अस्पताल रेफर कर दिया गया है. कई घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है.

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. शुरुाआती जांच में पता चला है कि ट्रेलर की रफ्तार बहुत तेज थी और चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका. पुलिस ने ट्रेलर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. ट्रेलर में अनाज की बोरियां भरी थीं, जो टक्कर के बाद सड़क पर बिखर गईं और यातायात प्रभावित हुआ.
 

