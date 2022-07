मुस्कुराते हुए दिखाया थंब... पुलिस कस्टडी में नूपुर को धमकी देने वाले सलमान चिश्ती का टशन

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा का गर्दन काटने की धमकी देने वाले अजमेर दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती का पुलिस कस्टडी में मुस्कुराते हुए वीडियो सामने आया है. सलमान चिश्ती मुस्कुराने के साथ ही थंब साइन दिखाता हुआ दिख रहा है. यह वीडियो कल (बुधवार) का है, जब सलमान को जज के आवास पर ले जाया गया था.

जज के सामने पेशी के दौरान खादिम सलमान चिश्ती ने तेवर दिखाया और पेशी के बाद थंब साइन दिखाते हुए मुस्कुराने लगा. कल ही अजमेर पुलिस ने सलमान चिश्ती को बचाने का प्रयास किया था. एक वीडियो में अजमेर पुलिस उसे समझाती नजर आ रही है कि तुम यही कहना कि नशे में थे, ताकि तुम्हारा बचाव हो सके.

क्या है पूरा मामला

अजमेर की सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती ने नूपुर शर्मा को लेकर विवादित बयान दिया था. इसका वीडियो वायरल हो गया था. इसमें सलमान चिश्ती ने नुपुर शर्मा की गर्दन लाने वाले को अपना मकान देने की घोषणा की थी. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने सलमान चिश्ती को गिरफ्तार कर लिया.

यहां देखिए वीडियो

गिरफ्तारी के बाद पुलिस का एक और वीडियो सामने आया. इस वीडियो में पुलिस सलमान चिश्ती को समझाती नजर आ रही है. पुलिस ने चिश्ती से कहा था, 'तू यही कहना की नशे में था ताकि तेरा बचाव हो जाए'. वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन एक्शन में आ गया. इसके बाद दरगाह DSP संदीप सारस्वत को लाइन हाजिर कर दिया गया है.

In this video, Ashok Gehlot’s police is seen tutoring Salman Chishti, who called for Nupur Sharma’s beheading, to claim that he made the statement in an inebriated condition, so that he can be saved. Do #HinduLivesMatter in Congress rule? RJ police could have averted Udaipur too. pic.twitter.com/a33zZxIYgn