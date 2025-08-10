Rajasthan: रक्षाबंधन से लौटते वक्त दर्दनाक हादसा... एक ही बाइक पर सवार 6 में से पिता और दो बेटों की मौत

राजस्थान के डूंगरपुर जिले में रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में पिता और उसके दो मासूम बेटों की मौत हो गई, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना उदयपुर रोड स्थित देवल गांव के पास सदर थाना क्षेत्र में हुई, जब तेज रफ्तार कार ने एक बाइक को जोरदार टक्कर मार दी.

पुलिस के मुताबिक, हादसा उस समय हुआ जब सभी छह लोग एक ही बाइक पर सवार होकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाने के बाद घर लौट रहे थे. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि 40 वर्षीय सुनील घोघरा और उनके बेटे श्रवण (6) व निशांत (7) ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. तीन अन्य घायल लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

सदर थाना प्रभारी (एसएचओ) सुबोध कुमार ने बताया कि मृतक और घायल सभी डूंगरपुर जिले के ही निवासी हैं. हादसे के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया. आक्रोशित स्थानीय लोगों ने हादसे में शामिल कार को मौके पर ही आग के हवाले कर दिया. पुलिस ने बताया कि मामले में केस दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है.

फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि कार चालक कौन था और घटना के समय उसकी रफ्तार और स्थिति क्या थी. इस हादसे ने इलाके के लोगों को झकझोर दिया है, क्योंकि रक्षाबंधन जैसे खुशियों भरे दिन पर एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत ने सभी को गमगीन कर दिया है. पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने और जांच में सहयोग करने की अपील की है.

