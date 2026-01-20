scorecardresearch
 
राजस्थान भर्ती घोटाला: 63 नंबर के 182 किए, 38 OMR शीट बदली, RSSB के टेक्निकल हेड समेत 5 गिरफ्तार

राजस्थान SOG ने OMR फ्रॉड मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए RSSB के टेक्निकल हेड संजय माथुर समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि 2018 की तीन भर्ती परीक्षाओं में OMR शीट और रिजल्ट से छेड़छाड़ कर अयोग्य उम्मीदवारों के अंक बढ़ाए गए. जांच में फोटोशॉप के जरिए हेरफेर, रिश्वतखोरी और आपराधिक साजिश का खुलासा हुआ है. मामले में IPC, आईटी एक्ट और राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम की धाराओं में केस दर्ज कर जांच जारी है.

SOG ने बताया कि असली डेटा के साथ छेड़छाड़ हुई है. (Photo: Representational)
SOG ने बताया कि असली डेटा के साथ छेड़छाड़ हुई है. (Photo: Representational)

राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (SOG) ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए OMR फ्रॉड मामले में कथित संलिप्तता के आरोप में पांच लोगों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार किए गए लोगों में राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड (RSSB) के टेक्निकल हेड भी शामिल हैं. जिन परीक्षाओं पर संदेह था, उनमें सुपरवाइजर (महिला सशक्तिकरण) सीधी भर्ती परीक्षा-2018, लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा-2018 और कृषि सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा-2018 शामिल हैं. उदाहरण के लिए, आरोपी पूनम माथुर को लगभग 63 अंक मिलने चाहिए थे, लेकिन इस धोखाधड़ी के ज़रिए उनके परिणाम में 182 अंक दिखाए गए. इसी तरह, अन्य उम्मीदवारों के वास्तविक स्कोर, जो 30 से 50 अंकों के बीच थे, उन्हें बढ़ाकर 185 से ज़्यादा कर दिया गया. तीन अलग-अलग परीक्षाओं में शामिल हुए कम से कम 38 उम्मीदवारों के अंकों में बदलाव करने में शामिल थे.

SOG) के पुलिस महानिदेशक ने क्या बताया?
राजस्थान, जयपुर के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (SOG) के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, विशाल बंसल ने बताया, "SOG ने राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड द्वारा आयोजित सुपरवाइजर (महिला सशक्तिकरण) सीधी भर्ती परीक्षा-2018, लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा-2018 और कृषि सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा-2018 में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी और परीक्षा परिणामों में हेरफेर के गंभीर मामले में बड़ी कार्रवाई की है." इस मामले में, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड (RSSB) के दो सदस्य कथित तौर पर तीन अलग-अलग परीक्षाओं में शामिल हुए कम से कम 38 उम्मीदवारों के अंकों में बदलाव करने में शामिल थे. गिरफ्तार किए गए पांच लोगों में से दो उस फर्म के हैं जो परीक्षाओं की OMR शीट की स्कैनिंग से संबंधित काम में शामिल थी.

असली डेटा के साथ छेड़छाड़ हुई
SOG के अनुसार, OMR शीट स्कैन करने और परीक्षा परिणाम तैयार करने के लिए डेटा प्रोसेसिंग का काम आउटसोर्स फर्म, राघव लिमिटेड, नई दिल्ली को दिया गया था. जांच एजेंसी ने दावा किया है कि OMR शीट स्कैन करने के बाद, फर्म के कर्मचारियों ने कंप्यूटर सिस्टम में असली डेटा के साथ छेड़छाड़ की और हेरफेर करके चुने हुए उम्मीदवारों के अंक धोखाधड़ी से बढ़ा दिए, जिससे अयोग्य उम्मीदवारों का चयन सुनिश्चित हो गया. जानकारी के अनुसार, 2019 में हुई इन तीन भर्ती परीक्षाओं में 3212 पदों के लिए 9,40,038 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था.

राजस्थान पुलिस ने क्या कहा?
राजस्थान पुलिस द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है, "बोर्ड द्वारा मूल OMR शीट को दोबारा स्कैन करने पर परीक्षा परिणामों में गंभीर गड़बड़ियां पाई गईं. विस्तृत जांच के दौरान पता चला कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में तैनात तत्कालीन सिस्टम एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक) और टेक्निकल हेड संजय माथुर, जो पूरी OMR स्कैनिंग और परीक्षा परिणाम तैयार करने की प्रक्रिया के प्रभारी थे, इस आपराधिक साजिश में सक्रिय रूप से शामिल थे. उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया और स्कैनिंग टीम और आउटसोर्स फर्म के कर्मचारियों के साथ मिलकर अपने जान-पहचान वाले उम्मीदवारों को अवैध फायदा पहुंचाया. 

फोटोशॉप का इस्तेमाल करके सही उत्तरों पर निशान लगाया
जांच में यह भी पता चला कि संजय माथुर और उनके सह-आरोपियों ने फोटोशॉप का इस्तेमाल करके सही उत्तरों पर निशान लगाकर OMR शीट में हेरफेर किया, जिससे उम्मीदवारों के स्कोर को कृत्रिम रूप से बढ़ाया गया.

SOG के अनुसार, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा इस धोखाधड़ी की जांच के लिए गठित प्रशासनिक समिति में मुख्य आरोपी संजय माथुर और प्रवीण गंगवाल को सदस्य के रूप में शामिल किया गया था, जिससे जांच प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की गई.

अपने जान-पहचान वालों का सिलेक्शन पक्का किया
SOG द्वारा इस मामले में गिरफ्तार किए गए पांच आरोपियों में संजय माथुर तत्कालीन उप निदेशक (सिस्टम एनालिस्ट), राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर, प्रवीण गंगवाल प्रोग्रामर, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर, शादान खान, विनोद कुमार गौर और पूनम माथुर शामिल हैं.  राजस्थान पुलिस द्वारा जारी बयान में कहा गया है, "जांच में यह भी पता चला है कि बोर्ड के सीनियर अधिकारियों ने न सिर्फ अपने जान-पहचान वालों का सिलेक्शन पक्का किया, बल्कि आउटसोर्स फर्म के कर्मचारियों के ज़रिए दूसरे उम्मीदवारों के नतीजों में हेरफेर करके लाखों रुपये की गैर-कानूनी रिश्वत भी ली. 

अब तक की जांच के आधार पर आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471, 120-B, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 की धारा 3, 5, और 6, और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66 और 84-B के तहत अपराधों का दोषी पाया गया है. मामले में जांच जारी है. जांच में शामिल लोगों में जांच अधिकारी यशवंत सिंह शामिल थे, जिन्होंने SOG के पुलिस उप महानिरीक्षक परीक्षित देशमुख की देखरेख में काम किया.

