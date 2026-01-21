scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

राजस्थान में 'अशांत क्षेत्र कानून' की तैयारी... सांप्रदायिक तनाव वाले इलाकों में प्रॉपर्टी बेचने पर लगेगी रोक, बिना DM की इजाजत नहीं होगा सौदा

Rajasthan News: कानून बनने के बाद कमेटी अशांत क्षेत्र घोषित करेगी. इसके उल्लंघन पर 3-5 साल की सजा का प्रावधान होगा. कानून मंत्री जोगाराम ने कैबिनेट ब्रीफिंग में कहा कि इस कदम से औने पौने दामों में हिंदूओं की संपत्ति बेचने में रोक पर मदद मिलेगी.

Advertisement
X
भजनलाल सरकार विधानसभा में 'डिस्टर्ब्ड एरिया बिल' पेश करेगी.(File Photo)
भजनलाल सरकार विधानसभा में 'डिस्टर्ब्ड एरिया बिल' पेश करेगी.(File Photo)

राजस्थान की बीजेपी सरकार ने प्रदेश में नया कानून लागू करने का फैसला किया है. कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने कैबिनेट ब्रीफिंग में बताया कि किया कि यह कदम विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए है, जहां जनसंख्या असंतुलन के कारण सामाजिक ताना-बाना प्रभावित हो रहा है. 

इस कानून के लागू होने के बाद 'अशांत घोषित' क्षेत्रों में संपत्ति के लेन-देन के नियम पूरी तरह बदल जाएंगे. घोषित अशांत क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति अपनी अचल संपत्ति बिना जिला मजिस्ट्रेट यानी DM की लिखित अनुमति के नहीं बेच पाएगा. 

DM यह सुनिश्चित करेंगे कि संपत्ति बेचने वाले पर कोई दबाव तो नहीं है और क्या उसे संपत्ति का उचित बाजार मूल्य मिल रहा है. कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर 3 से 5 साल की जेल की सजा हो सकती है. सरकार एक विशेष कमेटी बनाएगी जो उन इलाकों को 'अशांत क्षेत्र' चिन्हित करेगी, जहां सांप्रदायिक तनाव या जनसंख्या असंतुलन की समस्या है.

सम्बंधित ख़बरें

Rajasthan announces one lakh jobs for youth in new year
'नई नौकरी का कैलेंडर जारी, पुरानी बाकी क्यों'? सरकार से युवाओं का सवाल
how the government is working to empower rural women economically
CM भजनलाल ने बताया राजस्थान सरकार का मिशन
Rajasthan government completes two years of historic achievements.
सीएम भजनलाल ने गिनाए BJP सरकार के काम
Ashok and Bhajanlal's influence wherever they go
हनुमान बेनीवाल ने गहलोत और भजनलाल पर साधा निशाना
Couple commits suicide by hanging, family mourns (Representational Photo)
प्रेमी ने भेजा ऐसा वीडियो, प्रेमिका ने लगा ली फांसी, फिर खुद भी दी जान

सरकार के तर्क: क्यों जरूरी है यह बिल? 
सरकार ने इस बिल के पीछे तीन प्रमुख आधार बताए हैं. हिंदुओं या अल्पसंख्यक (इलाके के हिसाब से) आबादी को अपनी संपत्ति औने-पौने दामों में बेचने और पलायन करने से रोकना.

Advertisement

वहीं, विशेष समुदायों की आबादी में अचानक और अत्यधिक वृद्धि वाले क्षेत्रों में सामाजिक संतुलन बनाए रखना. उन इलाकों में सांप्रदायिक तनाव को कम करना जहां जमीन और मकानों को लेकर अक्सर विवाद होता है.

भजनलाल सरकार के इस फैसले को राजनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है. सरकार का मानना है कि इससे सीमावर्ती जिलों और जयपुर के पुराने शहर जैसे इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षा मिलेगी, वहीं विपक्ष इस पर ध्रुवीकरण के आरोप लगा सकता है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement