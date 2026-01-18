पत्नी-बेटे को मौत के घाट उतारने की कोशिश, फिर शिक्षक ने लगाई फांसी, प्रतापगढ़ में दिल दहला देने वाली वारदात

राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के अरनोद थाना क्षेत्र में देर रात दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई है. घरेलू विवाद के चलते एक पिता ने पहले अपनी पत्नी और बेटे पर धारदार हथियार से हमला किया और इसके बाद संदिग्ध हालात में आत्महत्या कर ली. इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया.

हमले में पत्नी मंजू मीणा (40) और बेटा हरीश (19) गंभीर रूप से घायल हो गया. दोनों को पहले प्राथमिक उपचार दिया गया, जिसके बाद उन्हें जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ रेफर किया गया. अस्पताल में दोनों का इलाज जारी है और उनकी हालत पर डॉक्टरों की निगरानी बनी हुई है.

रात में हुआ हमला, घर में बिखरा मिला खून

घटना बनेड़िया कला क्षेत्र की बताई जा रही है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, घर में किसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ था. विवाद बढ़ने पर आरोपी गणपत लाल मीणा ने आपा खो दिया और घर में सो रही पत्नी और बेटे पर धारदार हथियार से हमला कर दिया.

गणपत लाल मीणा मंडावरा क्षेत्र में बीएलओ के रूप में पदस्थ एक सरकारी शिक्षक था. हमले के बाद घर में अफरा-तफरी मच गई. घायल अवस्था में पत्नी और बेटे को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि आरोपी मौके से चला गया.

फांसी लगाकर आत्महत्या की सूचना से खुला मामला

अरनोद थाना अधिकारी शिवलाल मीणा ने बताया कि रात करीब 3 बजे पुलिस को सूचना मिली कि बनला गांव में गणपत लाल नामक व्यक्ति ने फांसी लगा ली है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची.

मकान की जांच के दौरान पुलिस को घर के अंदर खून बिखरा मिला. वहीं नीचे फंदे के पास गणपत लाल का शव पड़ा हुआ था. पुलिस ने तुरंत मौके की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करवाई और शव को मोर्चरी भिजवाया.

पत्नी-बेटे पर हमले के बाद खुद की मौत

जांच में सामने आया कि गणपत लाल ने आत्महत्या करने से पहले अपनी पत्नी और बेटे के साथ धारदार हथियार से मारपीट की थी. दोनों घायलों का फिलहाल प्रतापगढ़ अस्पताल में उपचार चल रहा है.

पुलिस का कहना है कि मौत के वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है. पूरे मामले को घरेलू विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है. फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच कर रही है और घटना से जुड़े हर तथ्य की पड़ताल की जा रही है.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

