scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

जैसलमेर बॉर्डर पर पकड़ा गया पाकिस्तानी नागरिक, सुरक्षा एजेंसियों ने शुरू की जांच

राजस्थान के जैसलमेर में एक पाकिस्तानी नागरिक को BSF ने पकड़ा है, जो अवैध तरीके से भारत में एंट्री की कोशिश कर रहा था. आरोपी को नचना और नोक सेक्टर के पास पकड़ा गया. शुरुआती जांच में आरोपी मानसिक रूप से अस्थिर लग रहा है. उसके पास पाकिस्तानी करेंसी, चाकू और अन्य सामान मिला है. सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी हैं.

Advertisement
X
जैसलमेर में बॉर्डर पर पकड़ा गया पाकिस्तानी घुसपैठिया. (Photo: Representational)
जैसलमेर में बॉर्डर पर पकड़ा गया पाकिस्तानी घुसपैठिया. (Photo: Representational)

राजस्थान के जैसलमेर में भारत-पाक सीमा पर एक पाकिस्तानी नागरिक को भारतीय क्षेत्र में घुसने के प्रयास के दौरान पकड़ लिया गया. सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने इस व्यक्ति को नचना और नोक सेक्टर के पास पकड़ा. अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल वह मानसिक रूप से अस्थिर लग रहा है, हालांकि उसकी सटीक मानसिक स्थिति को लेकर पुष्टि मेडिकल जांच और पूछताछ के बाद ही हो पाएगी.

एजेंसी के अनुसार, शुरुआती पूछताछ में आरोपी ने खुद को 35 वर्षीय इशरत पुत्र राणा मोहम्मद असलम सर्गोधा जिला पंजाब पाकिस्तान का निवासी बताया. उसके पास पाकिस्तान के कुछ नोट, एक चाकू और कुछ अन्य सामान बरामद हुआ है. इसके बाद BSF ने उसे आगे की जांच के लिए नोक पुलिस स्टेशन को सौंप दिया.

यह भी पढ़ें: वीजा बंदी, भारत में अवैध एंट्री और दर्दनाक मौत... ऐसे रेत में दफन हो गई दो पाकिस्तानी नागरिकों की मोहब्बत

सम्बंधित ख़बरें

yemen Houthi militants attacked a ship
ईरान से हथियार उठाकर हूतियों को करता था सप्लाई... अमेरिका में पाकिस्तानी नागरिक को 40 साल की जेल
पुलिस की गिरफ्त में संदिग्ध. (Photo: ASHISH/ITG)
UP के बहराइच में दो संदिग्ध घुसपैठिए गिरफ्तार, एक ब्रिटिश महिला और दूसरा पाकिस्तानी नागरिक
Pakistani national apprehended at Santalpur border
गुजरात: भारत में घुसने की कोशिश कर रहा था पाकिस्तानी नागरिक, BSF ने पकड़ा 
Pakistani citizen have voter ID Telangana
तेलंगाना में पाकिस्तानी नागरिक के पास वोटर आईडी कार्ड, माधवी लता ने लगाए गंभीर आरोप
Pakistan terror link (Photo: AI/Representational)
साउथ कोरिया में पहली बार लश्कर आतंकी गिरफ्तार, पहचान बदलकर नौकरी कर रहा था पाकिस्तानी

सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस अधिकारी फिलहाल यह पता लगाने में जुटे हैं कि इशरत ने भारतीय इलाके में कैसे घुसपैठ की है, इसके पीछे कोई संभावित खतरा तो नहीं है. अधिकारी यह भी देख रहे हैं कि उसकी इस बॉर्डर क्रॉसिंग के पीछे कोई साजिश तो नहीं है या वह सच में मानसिक रूप से अस्थिर है.

जैसलमेर और आसपास के सेक्टरों में सुरक्षा एजेंसियों ने सतर्कता बढ़ा दी है. अधिकारियों का कहना है कि जांच जारी है. इस मामले में आने वाले समय में मेडिकल रिपोर्ट और पूछताछ के बाद इश्रत की वास्तविक स्थिति सामने आएगी.

Advertisement

अधिकारियों ने कहा कि पकड़े गए व्यक्ति की पहचान और उसके पाकिस्तान से आने के उद्देश्य की पूरी जांच की जाएगी. यदि किसी तरह का सुरक्षा खतरा पाया जाता है, तो उसके अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल मामला जांच में है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement