जैसलमेर बॉर्डर पर पकड़ा गया पाकिस्तानी नागरिक, सुरक्षा एजेंसियों ने शुरू की जांच

राजस्थान के जैसलमेर में भारत-पाक सीमा पर एक पाकिस्तानी नागरिक को भारतीय क्षेत्र में घुसने के प्रयास के दौरान पकड़ लिया गया. सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने इस व्यक्ति को नचना और नोक सेक्टर के पास पकड़ा. अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल वह मानसिक रूप से अस्थिर लग रहा है, हालांकि उसकी सटीक मानसिक स्थिति को लेकर पुष्टि मेडिकल जांच और पूछताछ के बाद ही हो पाएगी.

और पढ़ें

एजेंसी के अनुसार, शुरुआती पूछताछ में आरोपी ने खुद को 35 वर्षीय इशरत पुत्र राणा मोहम्मद असलम सर्गोधा जिला पंजाब पाकिस्तान का निवासी बताया. उसके पास पाकिस्तान के कुछ नोट, एक चाकू और कुछ अन्य सामान बरामद हुआ है. इसके बाद BSF ने उसे आगे की जांच के लिए नोक पुलिस स्टेशन को सौंप दिया.

यह भी पढ़ें: वीजा बंदी, भारत में अवैध एंट्री और दर्दनाक मौत... ऐसे रेत में दफन हो गई दो पाकिस्तानी नागरिकों की मोहब्बत

सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस अधिकारी फिलहाल यह पता लगाने में जुटे हैं कि इशरत ने भारतीय इलाके में कैसे घुसपैठ की है, इसके पीछे कोई संभावित खतरा तो नहीं है. अधिकारी यह भी देख रहे हैं कि उसकी इस बॉर्डर क्रॉसिंग के पीछे कोई साजिश तो नहीं है या वह सच में मानसिक रूप से अस्थिर है.

जैसलमेर और आसपास के सेक्टरों में सुरक्षा एजेंसियों ने सतर्कता बढ़ा दी है. अधिकारियों का कहना है कि जांच जारी है. इस मामले में आने वाले समय में मेडिकल रिपोर्ट और पूछताछ के बाद इश्रत की वास्तविक स्थिति सामने आएगी.

Advertisement

अधिकारियों ने कहा कि पकड़े गए व्यक्ति की पहचान और उसके पाकिस्तान से आने के उद्देश्य की पूरी जांच की जाएगी. यदि किसी तरह का सुरक्षा खतरा पाया जाता है, तो उसके अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल मामला जांच में है.

---- समाप्त ----