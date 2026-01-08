राजस्थान के नागौर भीषण सड़क हादसा, SUV-बस के टक्कर में 3 युवकों की मौत, 5 घायल

राजस्थान के नागौर जिले में गुरुवार सुबह घने कोहरे के बीच नेशनल हाईवे-58 पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया. एक एसयूवी और बस की आमने-सामने टक्कर में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पांच अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू कराया.

पुलिस के अनुसार हादसा इतना जबरदस्त था कि एसयूवी बस के अगले हिस्से में फंस गई. टक्कर के बाद कार को निकालने के लिए जेसीबी मशीन की मदद लेनी पड़ी. सड़क पर अफरा-तफरी मच गई और कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा.

खाटू श्याम जा रही थी एसयूवी

पुलिस ने बताया कि एसयूवी में सवार लोग खाटू श्यामजी के दर्शन के लिए जा रहे थे, जबकि बस दिल्ली से जोधपुर की ओर जा रही थी. घने कोहरे के कारण दृश्यता बेहद कम थी, जिससे यह हादसा हुआ. मृतकों की पहचान बीजाराम जाट (19), टीकूराम (26) और चतुराराम (36) के रूप में हुई है. तीनों मृतक बाड़मेर जिले के रहने वाले बताए गए हैं.

हादसे के बाद मौके पर मौजूद राहगीरों ने कार में फंसे लोगों को बाहर निकालने में मदद की. एक घायल को बचाने के लिए सीपीआर देने की भी कोशिश की गई, लेकिन तीन लोगों को नहीं बचाया जा सका. घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

बस चालक गिरफ्तार, जांच जारी

पुलिस ने हादसे के बाद बस चालक को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और हादसे के सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जा रहा है. पोस्टमार्टम के बाद मृतकों के शव उनके परिजनों को सौंप दिए गए हैं.

घटना के बाद मृतकों के परिवारों में मातम पसरा हुआ है. पुलिस ने लोगों से कोहरे के मौसम में वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतने की अपील की है, ताकि इस तरह के हादसों से बचा जा सके.

