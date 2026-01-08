scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

राजस्थान के नागौर भीषण सड़क हादसा, SUV-बस के टक्कर में 3 युवकों की मौत, 5 घायल

राजस्थान के नागौर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-58 पर घने कोहरे के बीच SUV और बस की जोरदार टक्कर हो गई. हादसे में SUV सवार तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पांच लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. बस दिल्ली से जोधपुर और SUV खाटू श्यामजी जा रही थी. पुलिस ने बस चालक को गिरफ्तार कर लिया है.

Advertisement
X
घने कोहरे के बीच हुआ टक्कर.(Photo: Representational)
घने कोहरे के बीच हुआ टक्कर.(Photo: Representational)

राजस्थान के नागौर जिले में गुरुवार सुबह घने कोहरे के बीच नेशनल हाईवे-58 पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया. एक एसयूवी और बस की आमने-सामने टक्कर में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पांच अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू कराया.

पुलिस के अनुसार हादसा इतना जबरदस्त था कि एसयूवी बस के अगले हिस्से में फंस गई. टक्कर के बाद कार को निकालने के लिए जेसीबी मशीन की मदद लेनी पड़ी. सड़क पर अफरा-तफरी मच गई और कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा.

यह भी पढ़ें: नागौर: पत्नी के अवैध संबंध से आहत पति ने किया प्रेमी का कत्ल, JCB से गड्ढा खोदकर दफनाई लाश

सम्बंधित ख़बरें

नागौर में रिटायर्ड फौजी ने की 20 लाख की ठगी
पुलिस गिरफ्तार में आरोपी रिटायर्ड फौजी. (Photo: Kesha Ram/ITG)
रिटायर्ड फौजी ने बुजुर्ग से की ठगी, ब्याज का लालच देकर ऐंठा 20 लाख रुपये
रोहित गोदारा का साथी है गैंगस्टर वीरेंद्र चरण.(Photo:ITG)
'100 का नोट भी नहीं दूंगा', चुनौती देने पर हाई प्रोफाइल मर्डर, पुर्तगाल में बैठे गैंग ने कुबूला
तीन आरोपियों ने मिलकर किया हनीट्रैप. (Photo: Screengrab)
20 साल की लड़की, दो युवक और हनीट्रैप... शख्स का बनाया वीडियो, फिर मांगे 50 लाख
अवैध संबंध में चचेरे भाई की हत्या

खाटू श्याम जा रही थी एसयूवी

पुलिस ने बताया कि एसयूवी में सवार लोग खाटू श्यामजी के दर्शन के लिए जा रहे थे, जबकि बस दिल्ली से जोधपुर की ओर जा रही थी. घने कोहरे के कारण दृश्यता बेहद कम थी, जिससे यह हादसा हुआ. मृतकों की पहचान बीजाराम जाट (19), टीकूराम (26) और चतुराराम (36) के रूप में हुई है. तीनों मृतक बाड़मेर जिले के रहने वाले बताए गए हैं.

Advertisement

हादसे के बाद मौके पर मौजूद राहगीरों ने कार में फंसे लोगों को बाहर निकालने में मदद की. एक घायल को बचाने के लिए सीपीआर देने की भी कोशिश की गई, लेकिन तीन लोगों को नहीं बचाया जा सका. घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

बस चालक गिरफ्तार, जांच जारी

पुलिस ने हादसे के बाद बस चालक को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और हादसे के सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जा रहा है. पोस्टमार्टम के बाद मृतकों के शव उनके परिजनों को सौंप दिए गए हैं.

घटना के बाद मृतकों के परिवारों में मातम पसरा हुआ है. पुलिस ने लोगों से कोहरे के मौसम में वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतने की अपील की है, ताकि इस तरह के हादसों से बचा जा सके.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement